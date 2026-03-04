Chery показала новый Tiggo 7L: кроссовер с другим дизайном готовят к продажам в Китае

Как пишет CarNewsChina, эксперты китайского издания Dongchedi предполагают, что эта модель ранее уже экспортировалась в Россию под другим названием - Omoda C7, отмечает Auto24. Теперь производитель планирует официально продавать ее и в Китае, причем с радикально обновленным дизайном.

На сегодня семейство Tiggo 7 в Китае включает четыре модели: Tiggo 7 Plus, Tiggo 7 High Performance Edition, Tiggo 7 Premium Edition и Tiggo 7 C-DM. Цены варьируются от 74 900 до 142 900 юаней, что эквивалентно от 10 900 до 20 800 долларов. Ожидается, что Tiggo 7L займет отдельную нишу в этой линейке, предложив другой дизайн и, вероятно, увеличенные габариты.

Chery Omoda C7, продаваемый на рынке РФ

Новый дизайн

Судя по официальным фото, китайская версия Tiggo 7L получила существенно переработанную переднюю часть. Кроссовер оснащен большой V-образной решеткой радиатора с логотипом Chery по центру и узкими фарами по бокам. Дополнительно можно заметить еще три меньших воздухозаборника - два по бокам и один в нижней части бампера. Массивная решетка может свидетельствовать о том, что речь идет о бензиновой версии.

В профиле кроссовер имеет “плавающую” крышу, полускрытые дверные ручки и хромированную отделку вокруг окон. Сзади установлены объединенные светодиодные фонари со сквозной световой графикой, а на спойлере размещен высокий стоп-сигнал. Нижняя часть бампера получила сетчатый дизайн и красные светоотражатели.

Габариты: ожидается увеличенная версия

Официальные размеры и технические характеристики Tiggo 7L пока не раскрыты. Однако сама буква “L” в названии обычно означает удлиненную версию. Для ориентира, актуальный Tiggo 7 Premium Edition имеет длину 4500 мм, ширину 1842 мм и высоту 1746 мм при колесной базе 2670 мм. В то же время версия High Performance Edition немного отличается по габаритам: 4545/1898/1670 мм в длину, ширину и высоту соответственно с базой 2672 мм. Вероятно, Tiggo 7L может оказаться больше этих модификаций, что позволит предложить более просторный салон.

Что известно о силовых агрегатах?

Информация о двигателях пока не обнародована. Учитывая наличие большой решетки радиатора, можно предположить, что модель получит бензиновый турбомотор. Не исключено и появление гибридной версии, учитывая наличие в линейке Tiggo 7 модификации C-DM с плагин-гибридной системой.

Перспективы модели

Выход Tiggo 7L на внутренний рынок Китая может усилить позиции бренда в конкурентном сегменте компактных SUV. С учетом того, что модель уже известна на экспортных рынках под именем Omoda C7, Chery фактически адаптирует глобальный продукт под локальные предпочтения. Больше деталей, включая характеристики и официальные цены, ожидается в ближайшее время.