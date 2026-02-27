Китайцы бросают вызов Toyota RAV4: Chery запускает новый бренд Lepas для Европы

Chery фактически делает еще одну попытку закрепиться на Западе, но на этот раз с отдельной айдентикой и более “глобальным” позиционированием, сообщает Auto24. Lepas L8 построен на модульной платформе Chery NEV (New Energy Vehicle), а в основе автомобиля - плагин-гибридная система, знакомая по Jaecoo 7.

Силовая установка сочетает 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 141 л.с. и 210 Нм крутящего момента, электродвигатель мощностью 201 л.с. с моментом 310 Нм и батарею емкостью 18,3 кВт-ч. Заявленный автопроизводителем запас хода на электротяге составляет до 107 км, а суммарный - до 1300 км. Это один из самых сильных аргументов модели в классе среднеразмерных гибридных SUV.

Дизайн с прицелом на Европу

Внешне L8 получил разделенную светодиодную оптику и массивную хромированную решетку радиатора. Некоторые элементы напоминают современные кроссоверы Audi, хотя в целом стиль выглядит достаточно сдержанно. Название Lepas, по словам компании, сочетает слова Leopard, Leap и Passion, то есть хищность, прыжок и страсть. Сработает ли это на требовательном европейском рынке - покажет только время.

Технологичный салон с физическими кнопками

Интерьер L8 пытается выделиться среди типичных китайских SUV. Главный акцент сделан вертикальный 13,2-дюймовый дисплей мультимедиа и 10,2-дюймовой цифровой панели приборов. Важно, что производитель оставил физические элементы управления: под экраном есть отдельная ручка громкости и переключатели климатической системы. Для многих водителей это плюс на фоне почти полной “тачскринизации” конкурентов.

Сколько будет стоить

Пока официальные цены для Европы и Австралии не объявлены. Детали должны появиться в ближайшие месяцы. Если Lepas L8 получит агрессивное ценовое позиционирование, он может серьезно потеснить традиционных игроков сегмента. Гибрид с запасом хода до 1300 км и современным оснащением - это именно тот формат, который сегодня активно ищут покупатели. Chery очевидно делает ставку на то, что новый бренд поможет обойти предубеждения относительно китайских авто и закрепиться на развитых рынках.