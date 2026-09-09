Четверть метра бетона под колесами: как на обходе Житомира строят новую М-06

Речь идет о реконструкции 22-километрового участка М-06 Киев – Чоп между 129,6-м и 151,73-м километрами. На III очереди постройки дорожники уже перешли непосредственно к устройству цементобетонного покрытия.

Как рассказывает в своем релизе Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, по плану здесь наметили укладывать ежесуточно примерно 300 погонных метров дороги. Параллельно на других участках демонтируют старое покрытие и устраивают новые слои основания дорожной одежды.

Что изменится для водителей

Главная фишка обновленного участка – расширение с двух до четырех полос. Для тех, кто часто ездит по трассе Киев – Чоп, это означает существенную экономию времени и гораздо более безопасный обгон тихоходных фур.

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К тому же, проект предусматривает установку шумозащитных экранов возле населенных пунктов. Местным жителям обещают обустроить нормальные тротуары и безопасные автобусные остановки.



Этот слой бетона даже тепловоз удержит

В релизе о технологических особенностях строительства полотна ничего не сказано, но из фото и видео можно понять, что бетон укладывают достаточно массивным слоем.

По визуальной оценке открытого края плиты его толщина может составлять около 25 – 30 см, хотя точный параметр можно определить только по проектной документации или непосредственному измерению на площадке.

Здесь отклонение на 1 см толщины слоя в сторону уменьшения или увеличения не проходит: что запрограммировано залить – то и зальют. Фото: Госвосстановление

Однако на таком параметре настаивать не будем, хотя по сравнению с отдельными деталями там по меньшей мере 20 сантиметров.

Здесь работает мощный укладчик

На фото и видео особенно интересна сама машина. Это представитель линейки Wirtgen SP – специализированный бетоноукладчик со сменной опалубкой, который формирует бетонную плиту непосредственно во время движения. Модель не указана, но визуально на Житомирской трассе угадываются черты SP 1600.

Это – серьезная машина. Она имеет четыре гусеничных ходовых механизма, может укладывать бетон полосой от 5 до 16 метров и формировать слой толщиной до 450 мм.

Рабочая скорость – под 5 м/мин, мощность двигателя – 313 кВт или 426 л.с. Масса машины зависит от комплектации, может достигать более 100 тонн.

Технология нивелирования WIRTGEN регулирует высоту, глубину и наклон для абсолютно точных результатов. Фото: Госвосстановление

Ее задача – не просто распределить бетон. Машина одновременно распределяет смесь, уплотняет ее вибраторами, формирует заданную толщину и выравнивает поверхность. В комплектации могут работать системы установки дюбелей и анкеров, виброрейка и финишер.

Именно поэтому такие машины используются для строительства больших цементобетонных дорог, где требуются точная геометрия плиты и стабильная толщина покрытия по всей ширине.

Обход должен забрать транзит из Житомира

Когда трассу наконец-то сдадут в эксплуатацию, тысячи транзитных автомобилей будут ежедневно обходить областной центр.

Это существенно разгрузит городские улицы и сохранит нервы как местным водителям, так и дальнобойщикам. Ведь четыре полосы это не две, и они не идут по сравнению с плотным потоком транспорта по улицам города с многочисленными светофорами на перекрестках.

Проект предусматривает реконструкцию искусственных сооружений, левого проезда, инженерных сетей, водоотвода и других элементов дороги.