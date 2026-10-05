Четыре модели искусственного интеллекта посадили за руль Toyota Corolla: до финиша доехал только один

Команда DrivingBench провела необычный эксперимент: вместо очередного теста в симуляторе подключила речевые модели к реальному автомобилю. Toyota Corolla 2022 оснастили устройством comma four с openpilot, после чего GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1, Grok 4.6 и GPT-5.6 Sol поочередно получили возможность управлять машиной на закрытой площадке.

Это была настоящая машина, а не симулятор

Условия теста были максимально простыми и в то же время необычными для языковых моделей. Перед автомобилем проложили примерно 130-метровую трассу с конусов на пустой парковке. Машине нужно было пройти повороты, остаться внутри размеченного коридора и в конце заехать в финишную зону.

AI видел дорогу через камеры, получал изображение и мог отдавать команды трех типов: посмотреть на ситуацию, задать движение с определенной скоростью и углом руля или немедленно остановить автомобиль.

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Управление было не непрерывным в привычном для автопилота смысле. Модель принимала решение, формировала команду, машина выполняла ее определенное время, после чего AI снова оценивал новый кадр.

Это немаловажная деталь, потому что автомобиль мог продолжать двигаться, пока модель еще "думала". Именно задержка ответа явилась одним из факторов теста.

Какая модель доехала до финиша

Лучший результат показала GPT-6 Astra. В первой попытке она прошла 49% дистанции, после чего ей было дано проанализировать собственные ошибки.

Во время второй попытки модель сменила тактику: начала ехать медленнее, давать более короткие команды и сильнее поворачивать руль в сложных местах. Результат – полное прохождение трассы за 5 минут 22 секунды.

Claude Fable 5.1 в лучшей попытке прошла около 45% маршрута. Grok 4.6 досталась примерно до 11%, а GPT-5.6 Sol – лишь до 6%. Обе последние модели так и не смогли нормально пройти первый поворот. Так что из четырех участников только одна модель завершила маршрут.

Человек все же сидел за рулем

Несмотря на эффектное описание "AI управлял автомобилем сам", эксперимент не был полностью безлюдным.

В кресле водителя постоянно сидел оператор. Он не управлял машиной, но держал ногу над педалью тормоза и вмешивался, если автомобиль приближался к конусам, бордюру или выходил за пределы трассы.

Организаторы также жестко ограничили скорость. Рабочий диапазон составлял примерно 0,5-3,5 м/с, то есть около 2-13 км/ч. Был предусмотрен и отдельный аварийный предел скорости.

Поэтому DrivingBench нельзя сравнивать с серийными системами автономного вождения.

Auto24 раньше объяснял разницу между современными системами помощи водителю и настоящим автономным автомобилем. В случае DrivingBench речь идет, прежде всего, об эксперименте с общими AI-моделями, которые никогда не создавались как специализированные автомобильные контроллеры.

Чем именно руководил искусственный интеллект

Toyota Corolla была оборудована системой comma four и openpilot. Именно она превращала команды языковой модели в физические действия автомобиля.

К примеру, модель могла задать скорость, длительность движения и степень поворота руля. Контроллер переводил это в конкретный угол руля, а openpilot уже посылал соответствующие команды электроусилителям и системам автомобиля.

Это тот же класс устройств, о котором Auto24 недавно писал в совсем ином контексте. В США NHTSA начала расследование в отношении систем Comma после смертельных аварий. Поэтому организаторы DrivingBench максимально ограничили скорость и проводили тест только на закрытой территории.

Почему большинство моделей провалилось уже на первом повороте

Самое интересное в эксперименте не то, что одна модель доехала, а то, насколько легко ошибались другие. Часть моделей неправильно интерпретировала цвета конусов и решила, что они обозначают левую и правую границу трассы. На самом деле, цвет не имел такого значения.

Остальные модели давали слишком длинные команды или недостаточно активно поворачивали руль. Поэтому автомобиль продолжал ехать в неправильном направлении еще до того, как AI получал новый кадр и успевал исправиться.

Именно поэтому DrivingBench тестирует не только интеллект. Здесь одновременно важны скорость ответа, зрительное восприятие, планирование траектории, способность оценивать ошибки и быстро корректировать поведение.

Это совсем не то же, что современный автопилот

Специализированные системы автономного вождения работают по-другому. Они непрерывно получают информацию из камер, радаров, лидеров и других датчиков и производят расчеты много раз в секунду.

Обычная языковая модель получала отдельный кадр, анализировала его и формировала текстообразную команду для контролера.

Поэтому даже победа GPT-6 Astra не означает, что ChatGPT завтра можно подключить к машине и выпустить в городской трафик.

Auto24 уже писал, почему водители все еще скептически относятся к полному автопилоту. DrivingBench хорошо показывает одну из причин: даже очень мощная модель может совершить элементарную ошибку там, где человек интуитивно ориентируется за несколько секунд.

Toyota уже учила автомобили делать гораздо сложнее

Ирония в том, что сама Toyota уже давно тестирует специализированные алгоритмы автономного управления в более сложных условиях.

Еще несколько лет назад Toyota Research Institute научил автономный спорткар выполнять управляемый дрифт. Там система работала не как универсальный чатбот, а как специально разработанный автомобильный алгоритм, способный обрабатывать данные из машины в реальном времени.

В этом и состоит главная разница. DrivingBench проверял, может ли универсальная модель, пишущая тексты, анализирующая изображения и программирующая, вдруг научиться еще и водить машину.

Оказалось, что может. Но пока очень медленно, на парковке, между конусами и с человеком, который все время готов нажать на тормоза.

Видео заездов можно посмотреть полностью

DrivingBench опубликовал не только результаты, но и записи каждой попытки, телеметрии и диалоги моделей. на официальном сайте DrivingBench можно открыть конкретную модель, выбрать попытку и посмотреть видео вместе с командами, которые AI отдавал автомобилю.

Это делает эксперимент гораздо интереснее обычного рейтинга: можно буквально увидеть, как модель смотрит на дорогу, принимает решения, ошибается, анализирует неудачу, а затем пытается ехать лучше.