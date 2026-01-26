Chevrolet Malibu внезапно стал одним из самых популярных подержанных авто в США: в чем причина

Согласно новому исследованию iSeeCars, в рейтинге 2025 года Malibu поднялся с 29-го сразу на 8-е место, сообщает Auto24. В целом скачок на 21 позицию за один год - это почти телепортация по меркам вторичного рынка.

Почему американцы бросились покупать Malibu

На первый взгляд, это выглядит странно, ведь Chevrolet прекратила производство Malibu еще в 2024 году. Но именно это и стало ключом к популярности. После сворачивания модели арендные автопарки массово вывели тысячи относительно свежих седанов на вторичный рынок.

А дальше сработала простая формула: комфортный, современный, не слишком сложный автомобиль внезапно стал значительно доступнее по цене. Американские покупатели отреагировали мгновенно и начали разбирать Malibu десятками тысяч.

Седаны не мертвые, но и не лидеры продаж

Интересно, что другие популярные седаны такого рывка не повторили. Toyota Camry потеряла одну позицию, опустившись с пятой на шестую, а Honda Civic вообще выпала из топ-10 - с десятого на четырнадцатое место. Лишь Corolla немного улучшила свои позиции, поднявшись на девятую строчку. Впрочем, в пятерке лидеров седанам места так и не нашлось. Там, как и на рынке новых авто, беспрекословно доминируют полноразмерные пикапы.

Пикапы держат оборону

Ford F-150 в очередной раз подтвердил статус самого популярного подержанного автомобиля Америки. За ним без изменений следуют Chevrolet Silverado 1500 и Ram 1500. Американская любовь к пикапам остается непоколебимой, независимо от цен на топливо или трендов на электрификацию.

Кроссоверы берут свое

Сразу за тройкой пикапов расположился Chevrolet Equinox. Он подтвердил роль самого популярного подержанного SUV в рейтинге. Пятое место занял Nissan Rogue, который поднялся на две позиции несмотря на проблемы с продажами новых авто.

Tesla уже не одна

В сегменте подержанных электромобилей Tesla Model 3 сохраняет лидерство с долей 19,5% среди авто в возрасте от одного до пяти лет. Почти вплотную идет Model Y с показателем 19,3%. Впрочем, конкуренты постепенно подбираются. Ford Mustang Mach-E поднялся на третье место с 5-процентной долей, а Volkswagen ID.4 сделал заметный скачок - сразу на пять позиций, до четвертого места.

Лояльность по месту жительства

Ford F-150 стал самым популярным подержанным авто в 32 штатах США, но в отдельных регионах картину меняют локальные фавориты. Например, Chevrolet Malibu возглавил рейтинги сразу в нескольких штатах: на Гавайях, в Аризоне, Неваде и Вирджинии. Похоже, американцы снова вспомнили, что иногда лучший автомобиль - это просто нормальный автомобиль.