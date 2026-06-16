Чиновник ТЦК "забыл" задекларировать элитный автопарк: дело в суде

В некоторых источниках речь идет о бывшем начальнике четвертого отдела Кропивницкого районного ТЦК, указывается его имя и фамилия. Однако в сообщении спецпрокуратуры в сфере обороны Южного региона и Территориального управления ГБР в городе Николаеве такого уточнения нет: лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Бывшего чиновника ТЦК подозревают во внесении недостоверных сведений в ежегодную декларацию (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

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Выявили расхождения после проверки НАПК

Уголовное производство открыли по результатам полной проверки декларации, проведенной Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. В ходе анализа финансовой отчетности должностного лица были выявлены существенные расхождения.

Следствие также использовало данные системы видеонаблюдения "Безопасный город", которая зафиксировала фактическое пользование семьей подозреваемого имуществом и транспортными средствами, не указанными в декларации.

Три автомобиля и скрытый доход

По данным правоохранителей, в марте 2025 года 46-летний подполковник подал декларацию за 2024 год, однако не указал имущество и доходы своей семьи на общую сумму около 2,5 млн грн.

В частности, в разделе о ценном движимом имуществе не указаны:

Toyota RAV4 Hybrid 2021 года стоимостью более 1 млн грн;

2021 года стоимостью более 1 млн грн; Volkswagen Touran 2014 года стоимостью 88,6 тыс. грн;

2014 года стоимостью 88,6 тыс. грн; Mitsubishi Eclipse Cross 2024 года стоимостью около 1,2 млн грн.

Все транспортные средства принадлежали членам его семьи.

Уведомление о подозрении фигурант дела получает уже не впервые, но на этот раз уже по уголовному производству. Фото: спецпрокуратура Южного региона

Кроме того, чиновник не задекларировал 200 тыс. грн дохода, полученного его женой от продажи автомобиля Kia Cerato в конце 2024 года.

Ранее уже привлекали к ответственности

Правоохранители отмечают, что это не первый случай нарушений в финансовой отчетности экс-чиновника. В ходе проверки декларации за 2023 год НАПК уже установило нарушение требований финансового контроля.

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Тогда Компаниевский районный суд Кировоградской области признал его виновным по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП и оштрафовал.

Досудебное расследование проводят следователи Третьего следственного отдела ТУ ГБР в Николаеве. Там уточнили: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.