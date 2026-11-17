ФОТО: Скриншот с видео|
Две Tesla загнали друг друга в тупик на узкой дороге
Видео эксперимента опубликовал автор аккаунта robot*irl в соцсети X. Tesla Model Y и Model 3 ехали навстречу друг другу по узкому горному пути в Словении. На обоих автомобилях была активирована система FSD (Supervised).
Две Tesla оказались в тупике
В ролике Model Y уверенно двигается по узкой дороге между скалой и отбойником. Навстречу появляется Model 3, а за ней уже собрались другие автомобили и мотоциклы. Разминуться без маневра вспять невозможно.
В итоге Model 3 начинает двигаться задним ходом и освобождает достаточно места для Model Y. После этого автомобили спокойно разъезжаются. Автор эксперимента отмечает, что обе машины использовали одинаковую версию FSD.
Интересно, что Tesla прямо предупреждает: на узких дорогах со встречными автомобилями вмешательство водителя может потребоваться. Подобные нестандартные сценарии уже не раз становились испытанием для системы. К примеру, Auto24 писал, как Tesla FSD опасно вела себя на горной дороге.
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Это все еще не полностью автономное вождение
Несмотря на название Full Self-Driving, версия FSD (Supervised) остается системой помощи водителю. Человек должен постоянно контролировать дорогу и быть готовым перехватить управление. Поэтому видео скорее демонстрирует, насколько далеко зашли современные ассистенты, а не встреча двух настоящих роботокси.
Ошибки у Tesla тоже бывают. Ранее Auto24 рассказывал, как Model Y из FSD выехала на железнодорожные пути. А в другом эксперименте проверяли, как система Tesla на камерах видит помехи по сравнению с LiDAR.
Но именно этот словенский эксперимент кончился хорошо: одна Tesla поняла, что надо отступить, сдала назад и пропустила другую.