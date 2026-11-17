Видео эксперимента опубликовал автор аккаунта robot*irl в соцсети X. Tesla Model Y и Model 3 ехали навстречу друг другу по узкому горному пути в Словении. На обоих автомобилях была активирована система FSD (Supervised).

Две Tesla оказались в тупике

В ролике Model Y уверенно двигается по узкой дороге между скалой и отбойником. Навстречу появляется Model 3, а за ней уже собрались другие автомобили и мотоциклы. Разминуться без маневра вспять невозможно.

В итоге Model 3 начинает двигаться задним ходом и освобождает достаточно места для Model Y. После этого автомобили спокойно разъезжаются. Автор эксперимента отмечает, что обе машины использовали одинаковую версию FSD.

Интересно, что Tesla прямо предупреждает: на узких дорогах со встречными автомобилями вмешательство водителя может потребоваться. Подобные нестандартные сценарии уже не раз становились испытанием для системы. К примеру, Auto24 писал, как Tesla FSD опасно вела себя на горной дороге.

Надежные шины – важна составляющая комфортной и уверенной езды. Hankook сочетает современные технологии, качество и инновационные решения для разных дорожных условий. Выбирайте шины Hankook для своих ежедневных путешествий. Рекламная информация

Это все еще не полностью автономное вождение

Несмотря на название Full Self-Driving, версия FSD (Supervised) остается системой помощи водителю. Человек должен постоянно контролировать дорогу и быть готовым перехватить управление. Поэтому видео скорее демонстрирует, насколько далеко зашли современные ассистенты, а не встреча двух настоящих роботокси.

Ошибки у Tesla тоже бывают. Ранее Auto24 рассказывал, как Model Y из FSD выехала на железнодорожные пути. А в другом эксперименте проверяли, как система Tesla на камерах видит помехи по сравнению с LiDAR.

Но именно этот словенский эксперимент кончился хорошо: одна Tesla поняла, что надо отступить, сдала назад и пропустила другую.