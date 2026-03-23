Что делать в случае потери экзаменационного листа при сдаче водительских экзаменов

Потеря экзаменационного листа во время сдачи экзамена на водительское удостоверение - ситуация неприятная, но не критическая. У сервисных центрах МВД уверяют: все результаты хранятся в электронной системе, поэтому бумажный документ не является определяющим.

Читайте также: Почему 80% украинцев не могут сдать водительские экзамены

Что такое экзаменационный лист

Экзаменационный лист - это документ, который формируется при сдаче теоретического или практического экзамена. В нем указываются:

данные кандидата в водители;

дата и место сдачи экзамена;

тип экзамена;

результат - "сдал" или "не сдал".

Он нужен для фиксации результатов и дальнейшего допуска к следующему этапу - практическому экзамену или получению водительского удостоверения.

Если экзамен сдан успешно, документ остается в сервисном центре. В случае провала - выдается кандидату.

Почему потеря не является проблемой

Вся информация о сдаче экзаменов вносится в электронные реестры. В частности:

данные хранятся в Едином государственном реестре транспортных средств;

результаты дублируются в системе тестирования сервисных центров МВД.

Это означает, что даже в случае потери бумажного листа результаты экзамена никуда не исчезают и могут быть проверены администраторами.

Что делать в случае потери

Алгоритм действий прост:

не паниковать - результат экзамена сохранен в системе;

обратиться в сервисный центр МВД, где сдавался экзамен;

при необходимости получить повторную печатную копию документа.

Важно знать

Потеря экзаменационного листа:

не аннулирует результат экзамена;

не влияет на возможность получения водительского удостоверения;

не требует повторной сдачи экзамена.

Вывод

Система учета в сервисных центрах МВД построена таким образом, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора и потери документов. Все ключевые данные хранятся в электронном виде, что гарантирует прозрачность и защиту информации.

Поэтому даже в случае потери бумажного экзаменационного листа водитель может быть уверен: его результаты надежно зафиксированы и остаются в силе.