Наземный дрон "Сирко" подобрал по дороге раненого бойца

История не единичная, подобное часто встречается во фронтовом братстве. Бойцы 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ, в составе которой действует подразделение НРК "Волынские Бобры", не исключение.

О новой потрясающей истории, произошедшей 4 марта с.г. где-то под вечер, говорится во вчерашнем сообщении 100-й ОМБр.

На фронте "чужих" раненых не бывает



Была обычная логистическая операция по доставке наземным дроном Sirko-S1 в зону боевых действий на Константиновского направлении боеприпасов, медикаментов, аккумуляторных батареи, продуктов, воды и тому подобное.

Она прошла успешно и уже по дороге назад оператор "Сирка" заприметил у дороги группу бойцов из другой бригады, которые пытались эвакуировать раненого собрата на обычной садовой тележке

Современные наземные дроны теперь могут разговаривать: оператор в диалоге с бойцами имеет лучшие операционные возможности. Скриншот: Авто24

Лучше услышать, чем угадывать мимику в мониторе

Подъехав ближе, "Sirko" голосом оператора из устроенного в платформе НРК небольшого динамика выдал:

– Слава Украине, козарлюги! Вам, случайно, помощь не нужна?

Подобного здесь еще не видели и не слышали. Так что наши воины аж оцепенели от удивления. В конце концов, один из крайне удивленных бойцов воскликнул:

– Трясця! Оно еще и говорит!

Оператор "бобров" через установленную на НРК колонку быстро объяснил, как правильно положить и закрепить раненого, выяснил, на какую точку эвакуации его доставить.

Платформа колесного дрона 1000×800×1240 мм (1330×773×1200 мм, в зависимости от модификации) позволяет перевозить как грузы, так и людей в режиме эвакуации с поля боя.

Дрон широкого профиля

Грузоподъемность здесь поразительная. Машина может везти до 130 кг, но в максимальном режимы при необходимости повезет 200 кг еще и прицеп за собой потянет.

Вероятно, кто-то узнает раненого и передаст родным. что с ним все в порядке, медицинскую помощь получил вовремя, уже выздоравливает. Скриншот: Авто24

Этому способствуют полный привод 4×4 и безвоздушные (не боятся проколов) колеса с хорошими грунтозацепными протекторами. Аккумуляторные батареи стоят мощные в двух вариантах – 22Ah (44.4V) или 60Ah (44.4V).

17 минут фронтовой дороги

Как видно из хронометра на мониторе дистанционного управления, ровно в 16:06 НРК Sirko начал движение с пассажиром в сторону тыла. В 16:23 в определенной точке раненого сняли с платформы и передали в руки медиков.

На дорогу потрачено 17 минут, в течение которых "Сирко" каждый момент мог попасть под вражеские FPV-дроны, операторы которых также не дремали. К счастью, все обошлось.

Подобных примеров немало

Кроме опыта 100-й ОМБр, наземные роботизированные комплексы иногда показывают чудеса эвакуационных операций на "нуле".

Как выглядит фронтовая дорога с разорванными сетками видно на видео эвакуации раненого. Для просмотра нажмите в зоне двух нижних белых строк.



Скажем, НРК "Термит" (TerMIT) роты наземных беспилотных систем 92-й отдельной штурмовой бригады. вывез двух раненых бойцов непосредственно с линии соприкосновения.

Один из них был без сознания, а другой поддерживал связь с оператором НРК во время движения. Бойцов успешно доставили к точке эвакуации, избежав риска для санитарных групп.

В бригаде "Лють" (Нацполиция) группа штурмового батальона "Тавр" попала под дистанционное минирование, и раненые оказались на плотно заминированном участке. Наземный дрон "Мир" преодолел 20 километров тяжелой местности, нашел раненого и вывез его в безопасную зону.