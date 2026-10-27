Что скрывается под обивкой: как Škoda создает идеальные сиденья для здоровой спины

Как отмечает Škoda, путь автомобильного кресла от чертежа к салону машины занимает месяцы кропотливой работы. Основой конструкции всегда выступает универсальный стальной каркас, на который со временем монтируют все другие высокотехнологичные компоненты.

"Каждая деталь разрабатывается специально для своей цели и является по-своему сложной", – объясняет координатор по разработке сидений Škoda Auto Радим Дориак. По его словам, каркас должен быть максимально адаптивным для удобной установки дополнительных модулей.

Следующим сверхважным этапом является формирование пенных компонентов. Они не только скрывают металлическую базу и датчики подушек безопасности, но и задают общую форму, поддерживающую правильную осанку водителя во время движения.

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Борьба за каждый миллиметр комфорта

Современные кресла нашпигованы электроникой, подогревом, вентиляцией и массирующими функциями. Именно интеграция этих систем превращает работу инженеров в настоящее ювелирное дело, где счет идет на миллиметры.

Радим Доричек отмечает, что компания использует пневматическую систему массажа, требующую учета множества факторов. "Это и компоновка, и диапазон регулировок, и уровень шума и вибраций, а также сложное программное обеспечение",– подчеркивает эксперт.

Для клиента все выглядит просто: нажал кнопку– и массаж начался. Однако за кулисами остается настройка потоков воздуха, последовательности надувания подушек и силы массажа, а также размещение датчиков температуры для безопасного подогрева.

Тестирование на реальных людях

Базовые параметры комфорта, такие как ширина подушки или высота боковой поддержки, определяются еще на этапе проектирования. Далее начинаются так называемые валидационные заезды, к которым привлекают широкую выборку людей с разным телосложением.

"Здоровое сиденье должно быть обеспечено независимо от того, сидит ли в машине миниатюрная женщина, или высокий, крепкого телосложения мужчина", – отмечает представитель Skoda. Например, слишком длинная подушка пережимает сосуды под коленями, а короткая – создает чрезмерную нагрузку на таз.

Медицинский знак качества AGR

Вершиной признания для разработчиков является получение сертификата AGR от независимой немецкой ассоциации, объединяющей врачей и физиотерапевтов. Эта награда гарантирует, что кресло действительно бережет здоровье спины и обеспечивает ортопедически правильную посадку.

Процесс оценивания длится около двух часов непосредственно в автомобиле, но ему предшествуют месяцы виртуальных анализов. Готовые сиденья везут в Германию на серьезную экспертизу, которая проходит в режиме полной секретности еще до мировой премьеры авто.

Для получения заветного сертификата кресло должно иметь регулируемую длину подушки, поясничную поддержку, правильную форму спинки и индивидуальные настройки высоты. Пока такие топовые сиденья доступны для моделей Octavia, Kodiaq, Superb, а также в новом Peaq с пакетом Relax.