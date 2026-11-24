Как сообщает Главный сервисный центр МВД, при заключении договора купли-продажи внутри страны экспертное исследование машины не обязательно. Заказывать эту услугу стоит только если есть явный риск покупки транспорта с уголовным прошлым.

В то же время для подержанных автомобилей, впервые ввозимых в Украину из-за рубежа, обзор эксперта остается обязательной процедурой. Без соответствующего вывода поставить такую машину на учет не получится.

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Кто и что именно проверяет

Процесс проверки разделен на два независимых этапа. Работник Экспертной службы МВД физически осматривает транспортное средство, исследует подлинность VIN-кода, номера двигателя и шасси, а также ищет следы вмешательства в заводскую маркировку.

Со своей стороны, администратор сервисного центра осуществляет исключительно юридическую проверку по государственным и международным базам. Он выясняет, не находится ли машина в розыске Интерпола и нет ли на ней арестов или запретов на отчуждение.

Как правильно спланировать визит

Экспертная служба и сервисные центры являются отдельными структурами, хотя их площадки часто расположены по одному адресу. Графики их работы обычно синхронизированы для удобства водителей.

Идеальный алгоритм действий для покупателя выглядит так: сначала вы едете к эксперту, получаете положительный вывод, и только после этого берете талончик в электронную очередь в сервисный центр. Интересно, что пройти исследование можно в одной области, а зарегистрировать авто– в любой другой.

Если во время осмотра специалист обнаружит поддельные документы или "переваренный" номер кузова, процедура мгновенно останавливается. На место сразу вызывают следственно-оперативную группу полиции для выяснения всех обстоятельств.

Почему могут отказать в регистрации

Напомним, ранее мы писали, что проблемы с маркировкой– не единственная причина остановки регистрации. Соглашение часто срывается из-за банальных опечаток в паспортах, отсутствия оригиналов документов или наличия установленного, но не зарегистрированного газового оборудования.

Как уже сообщалось на нашем сайте, мошенники на вторичном рынке часто используют психологическое давление, торопя покупателя с решением. Поэтому эксперты советуют никогда не пренебрегать полной проверкой истории автомобиля и их технического состояния на СТО перед передачей денег.