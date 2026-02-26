CUPRA Born обновили: первое видео электрохэтчбека с новым дизайном и технологиями

Компания CUPRA показала первые тизеры обновленного CUPRA Born - своего первого серийного электромобиля. Об этом сообщает сам производитель. Мировая премьера модели запланирована на 5 марта в 10:00 по центральноевропейскому времени.

Кстати тест-драйв CUPRA Formentor

Новый дизайн: треугольная оптика и световой логотип

Обновленный Born получил внешность в духе свежего дизайнерского языка бренда. Самое заметное изменение - треугольные Matrix LED-фары, которые формируют более агрессивный и эмоциональный "взгляд".

Сзади появился подсвеченный логотип CUPRA - тренд, который сегодня активно используют премиальные марки. Световые элементы подчеркивают ширину кузова и придают авто более современный вид в темное время суток.

Фактически электрохэтчбек приближают по стилю к новым концептам марки и последним моделям бренда.

Салон стал качественнее

Интерьер также пересмотрели. Производитель обещает более высокий уровень восприятия качества материалов и улучшенную эргономику.

Речь идет не только об отделке, но и о доработке цифровых систем. Ожидается обновленная мультимедийная система с более широким функционалом и усовершенствованные интерфейсы управления.

Для CUPRA это важно: Born позиционируется как эмоциональная альтернатива массовым электромобилям, поэтому ощущение "спортивного премиума" должно быть не только в динамике, но и в салоне.

Больше технологий и драйва

CUPRA Born остается полностью электрическим, ведь это первая серийная BEV-модель бренда. Производитель обещает "электрифицированную производительность" и функции, усиливающие ощущение управления.

Пока что технические характеристики не раскрыты. Впрочем, учитывая предыдущие версии, можно ожидать несколько вариантов мощности и аккумуляторов, а также спортивные модификации с улучшенной динамикой.

Также интересно Шпионы уже видели эту CUPRA

Что это значит для рынка

CUPRA продолжает развивать имидж технологического и эмоционального бренда в рамках электрической стратегии.

Обновление Born - это не смена поколения, а глубокий рестайлинг с фокусом на дизайн и цифровизацию.

Для украинского рынка модель традиционно интересна как импорт из Европы. Учитывая активный рост сегмента электромобилей, обновленный Born может стать привлекательным вариантом для тех, кто ищет более "драйверский" электрохэтчбек.

Больше подробностей станет известно уже 5 марта во время официальной презентации.