CUPRA Born получил масштабное обновление: новый дизайн и еще больше технологий

Обновленный CUPRA Born получил более агрессивный и современный внешний вид, сообщает Auto24. Переднюю часть формирует характерный “акулий нос”, новые бамперы и обновленная решетка радиатора. Главной особенностью стали треугольные матричные LED-фары, которые создают фирменную световую подпись бренда. Система адаптируется к дорожным условиям и может автоматически регулировать дальний свет, чтобы не ослеплять других водителей.

Задняя часть также претерпела изменения. Здесь появились 3D-фонари с треугольной графикой, а также подсвеченный логотип CUPRA, интегрированный в световую панель. Дизайн дополняют новые легкосплавные колеса диаметром на 19 и 20 дюймов с широкими 235-ми шинами, улучшающие сцепление и управляемость. Всего покупателям предложат пять вариантов дисков и шесть цветов кузова, среди которых новый оттенок Timanfaya Grey.

Более качественный и экологичный интерьер

В салоне автопроизводитель сделал ставку на улучшение качества материалов и эргономики. Обновленные дверные панели, новые декоративные элементы и медные акценты подчеркивают спортивный характер модели. Автомобиль получил переработанный руль с физическими кнопками, заменившими сенсорные элементы. Это должно сделать управление функциями более интуитивным.

Важной особенностью остаются экологичные материалы. В салоне используются ткани SEAQUAL из переработанного морского пластика, материал Dinamica, который на 73% состоит из переработанного текстиля и декоративные элементы из 75% переработанных материалов. Сиденья имеют спортивную форму, а в версии VZ доступны специальные ковшеобразные кресла CUPBucket.

Новые дисплеи и операционная система Android

Электромобиль получил значительно более современную цифровую экосистему. Центральное место в интерьере занимает 12,9-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, работающий на новой операционной системе Android Automotive. Перед водителем установлена 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, которая стала значительно больше, чем у предыдущей модели. Система поддерживает магазин приложений, интеграцию со смартфонами и мобильный ключ. Владелец может открывать и запускать автомобиль с помощью смартфона, а также делиться цифровым ключом с другими пользователями.

Более мощная электрическая силовая установка

Новый Cupra Born предлагается в трех конфигурациях силовых агрегатов:

140 кВт (190 л.с.) с батареей 58 кВт-ч;

170 кВт (231 л.с.) с батареей 79 кВт-ч;

240 кВт (326 л.с.) с батареей 79 кВт-ч в версии VZ.

Самый мощный вариант Cupra Born VZ получил 545 Нм крутящего момента и разгоняется до 100 км/ч за 5,6 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км/ч, а запас хода достигает примерно 600 км.

Больше драйва: Launch Control и управление одной педалью

Инженеры также доработали управляемость и драйверский характер модели. Среди новых функций: One Pedal Driving - управление ускорением и замедлением только педалью акселератора, Launch Control для максимально быстрого старта, прогрессивное рулевое управление и система стабилизации ESC Sport.

Водителям доступны пять режимов движения: Range, Comfort, Performance, CUPRA и Individual. Кроме того, система адаптивной подвески DCC Sport позволяет настраивать жесткость в 15 уровнях. Одной из новых технологий стала функция Vehicle-to-Load (V2L). Она позволяет использовать батарею автомобиля в качестве источника энергии для внешних устройств.

Мощная аудиосистема и новая звуковая атмосфера

Для новинки доступна премиальная аудиосистема с 10 динамиками и технологией Sennheiser Contrabass, которая создает более глубокое звучание басов. В режимах Performance и CUPRA электромобиль также воспроизводит специально настроенное звуковое сопровождение, реагирующее на нажатие педали акселератора и скорость движения.

Улучшенные системы безопасности

Обновленный CUPRA Born также получил модернизированный пакет систем помощи водителю. В него входят:

Travel Assist с использованием облачных данных;

система помощи на перекрестках Crossroad Assist;

усовершенствованная система предотвращения столкновений Front Assist;

система подготовки к аварии Precrash.

Эти технологии используют камеры, радары и ультразвуковые датчики для создания полной картины дорожной ситуации.

Выход на рынок

Обновленная модель должна укрепить позиции бренда CUPRA в сегменте спортивных электромобилей и составить конкуренцию другим компактным электрическим хэтчбекам на рынке. Автомобиль разработан в Барселоне, а производиться будет на заводе в немецком Цвиккау. Производство стартует во втором квартале 2026 года, а продажи запланированы на лето 2026 года.