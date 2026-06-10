CUPRA и ателье ABT представили эксклюзивный спортивный пакет для Formentor и Leon

Главная особенность нового пакета заключается в том, что он позволяет придать визуальных черт экстремальных гоночных модификаций любой версии автомобиля, независимо от типа и мощности установленного двигателя – от базовых агрегатов на 110 кВт (150 л.с.) до топовых силовых установок.

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Элементы пакета изготавливаются по строгим стандартам качества бренда и проходят полную заводскую омологацию. Компоненты собираются вручную непосредственно на мощностях спортивного подразделения CUPRA Racing Factory, отмечает автопроизводитель. Клиенты смогут заказать опцию с июля 2026 года как при покупке нового авто в конфигураторе, так и для дооснащения уже купленных машин через официальную дилерскую сеть.

CUPRA Leon: перенос гоночного ДНК с трека на обычные дороги

Для семейства CUPRA Leon, которое включает классический пятидверный хэтчбек и универсал Sportstourer, новый дизайнерский пакет предлагает стилистические решения, вдохновленные профессиональным гоночным болидом Leon VZ TCR. Новые элементы не только меняют внешний вид, но и оптимизируют аэродинамические показатели кузова.

В состав комплекта для стандартных и спортивных версий VZ вошли:

Передний сплиттер оригинальной формы и рельефные боковые юбки (пороги), которые визуально делают профиль автомобиля ниже и четче;

Массивный спойлер на крыше, специальные боковые закрылки и декоративные накладки на задние стойки;

Переработанный нижний задний диффузор с оригинальными боковыми декоративными вставками и дополнительным сплиттером;

Эксклюзивные 19-дюймовые легкосплавные диски Mistral или CUSTOM в матовом черном спортивном цвете.

Для самых мощных модификаций Leon VZ с двигателями на 221 кВт (300 л.с.), 239 кВт (325 л.с.) и 245 кВт (333 л.с.), а также для машин с премиальной тормозной системой Akebono, диски комплектуются более широкими высокопроизводительными покрышками шириной 245 мм. Финальным штрихом эксклюзивной серии стали фирменные логотипы бренда, выполнены в темном хромированном оттенке Dark Chrome, и фирменные надписи немецкого ателье на спойлере.

CUPRA Formentor: агрессивный стиль флагмана для всей линейки кроссоверов

Для популярного кроссовера CUPRA Formentor новый пакет адаптирует бунтарский и агрессивный стиль флагманской модификации VZ5, делая его доступным для массового покупателя. Передняя часть автомобиля после модернизации получает острый аэродинамический сплиттер и выразительные текстурные рамки вокруг передних воздушных воздуховодов в бампере.

Вдоль кузова устанавливаются уникальные защитные и декоративные молдинги на дверях, которые создают эффект заниженной спортивной посадки кроссовера. Задняя часть украшается фирменным спойлером на крыше, накладками на стойки и нижним сплиттером. На колесах устанавливаются 19-дюймовые диски CUSTOM в матовом черном исполнении.

Особое место в линейке занимает топовый вариант Formentor VZ5 с мощным 2,5-литровым двигателем TSI на 287 кВт (390 л.с.) и системой полного привода 4DRIVE. Учитывая уникальную заводскую конструкцию этой модели, передний и задний сплиттеры из пакета на нее не устанавливаются, однако кроссовер комплектуется эксклюзивными 20-дюймовыми колесными дисками VZ5 в глянцевом черном цвете.

Презентация на трассе Red Bull Ring и развитие партнерства

Эксклюзивный пакет CUSTOM CUPRA by ABT стал результатом многолетнего успешного инженерного сотрудничества двух брендов в сфере автомобильного спорта. Вице-президент по маркетингу и продажам компании Свен Шувирт подчеркнул, что этот шаг предоставляет водителям полную свободу самовыражения и позволяет создать бескомпромиссный дизайн без привязки к техническим характеристикам мотора.

Официальное знакомство с новинкой организовали на пятом ежегодном фестивале скорости, который проходил с 10 по 13 июня 2026 года в Австрии. Мероприятие собрало около 320 профессиональных участников, среди которых были крупные дилеры бренда, лояльные клиенты, а также автомобильные журналисты и профильные медиа из Великобритании, Испании, Италии, Австрии, Германии, Швейцарии и Чехии. В рамках динамических тестов на треке было задействовано почти 40 высокопроизводительных и электрических транспортных средств испанской марки, среди которых особое внимание привлекали обновленный Formentor VZ5 и новый полностью электрический хэтчбек Raval.

История сотрудничества CUPRA и ABT Sportsline в автоспорте и серийных машинах