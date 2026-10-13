CUPRA показала в Париже заряженный Raval от ABT и новый болид Formula E

Как сообщает официальный медиацентр бренда, выставка в столице Франции стала площадкой для демонстрации амбиций компании, инвестировавшей более 3 миллиардов евро в электрификацию своего завода в Мартореле. Там собирают городские электромобили для всей группы Volkswagen, и новый хэтчбек стал главным драйвером этого процесса.

Коммерческий успех модели оказался беспрецедентным для испанской марки. С момента апрельской премьеры клиенты заказали более 50 тысяч машин, а около 15 тысяч счастливчиков уже получили свои ключи.

"Сегодня эта модель стала самым успешным запуском в истории нашей компании, превратив промышленные достижения в реальный коммерческий импульс",– генеральный директор SEAT и CUPRA Маркус Хаупт.

Агрессивный дизайн от ABT

Чтобы подогреть интерес публики, в Париже был представлен пакет доработок от известного немецкого ателье ABT. Этот набор превращает городской электрокар в настоящего уличного бойца с ярко выраженным спортивным характером.

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Дизайнеры добавили массивные передние и задние сплитеры, а также аэродинамические боковые юбки, визуально прижимающие машину к дороге. Изображение дополняют эксклюзивные 19-дюймовые матовые диски Sport Black Matt, фирменные логотипы из темного хрома и заметный спойлер на крыше.

Заказать такой стайлинг можно будет уже с конца ноября 2026 через официальный конфигуратор. Детали будут производить вручную на фабрике CUPRA Racing, а устанавливать их непосредственно перед выдачей авто или в дилерских центрах.

Гоночные амбиции и звук грядущего

Помимо гражданских машин на стенде показали болид команды CUPRA KIRO для нового поколения гонок Formula E GEN4. Эта электрическая ракета с силовой установкой от Porsche способна достигать первой сотни менее чем за 2 секунды и разгоняться до 335 км/ч.

Пилотировать новый болид британец Джейк Хьюз, имеющий за плечами два подиума и четыре поул-позиции в серии. Он присоединится к Пепе Марти, продлившему контракт после успешного дебютного сезона.

Также компания расширяет сотрудничество с аудиогигантом Sennheiser, внедряя систему объемного звучания AMBEO в модели Tavascan, Formentor и Terramar. А заглянуть в завтрашний день бренду позволяет концепт-кар Tindaya, создан вокруг философии максимальной концентрации на водителе.