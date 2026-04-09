CUPRA Raval: электрический бунтарь за 26 000 евро, который ждут в Украине, представлен официально

С первого взгляда CUPRA Raval поражает своими пропорциями: при длине 4046 мм он имеет мускулистый силуэт, “акулий нос” и матричную светодиодную оптику, что автоматически адаптируется к условиям освещения. Радикальный характер подчеркивают скрытые подсвеченные дверные ручки и логотип CUPRA, который светится спереди и сзади, отмечает Auto24.

Одной из главных черт стал цвет кузова Plasma Iridescent, переливающийся от голубого до розово-красного в зависимости от угла обзора. Также доступны эксклюзивные матовые оттенки, такие как Marganese и Century Bronze.

Спортивная ДНК и ощущение картинга

CUPRA Raval построен на модернизированной платформе MEB+ от Volkswagen Group. Благодаря спортивной подвеске DCC с 15 уровнями регулировки жесткости и прогрессивному рулевому управлению, автомобиль обеспечивает драйверский опыт, который инженеры сравнивают с управлением гоночным картингом.

Топовая версия VZ выдает мощность 166 кВт (226 л.с.) и способна разогнаться до “сотни” всего за 6,8 секунды. Для максимального сцепления в поворотах версия VZ оснащена электронным дифференциалом ограниченного скольжения и более широкими 19-дюймовыми шинами.

Интерьер как цифровая гостиная

Салон Raval – это синергия технологий и экологичности. Впервые в сегменте применены 3D-вязание для обивки сидений и детали приборной панели, напечатаны на 3D-принтере. Мультимедиа имеет 12,9-дюймовый экран, работающий на базе новой ОС Android, которая позволяет использовать сторонние приложения (Spotify, YouTube).

В список оснащения также входит премиальная аудиосистема Sennheiser на 12 динамиков мощностью 475 Вт с технологией иммерсивного звучания AMBEO, а также умная система Smart Light Next Generation, что не только создает атмосферу, но и визуально предупреждает об опасности в “слепых зонах”.

Производительность, запас хода и зарядка

На выбор клиентам предложено четыре конфигурации двигателей и аккумуляторов:

Raval и Raval Plus: батарея LFP на 37 кВт-ч для ежедневных поездок по городу.

Endurance и VZ: батарея NMC PowerCo на 52 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 450 км.

Быстрая зарядка постоянным током позволяет пополнить энергию с 10% до 80% всего за 23-24 минуты. Кроме того, технология Vehicle-to-Load (V2L) превращает автомобиль в мобильный павербанк, от которого можно заряжать ноутбук или электровелосипед.

Безопасность и интеллектуальные помощники

CUPRA Raval оснащен системой Travel Assist, которая “научилась” распознавать “лежачие полицейские” и знаки “стоп”, автоматически регулируя скорость. Функция Remote Park Assist позволяет владельцу припарковать авто с помощью смартфона, находясь снаружи. Особое внимание уделено защите: система Pre-Crash готовит салон к удару не только спереди, но и по бокам, натягивая ремни и закрывая окна.

Доступность и цена

Производство модели начнется на заводе в Марторели (Барселона). Официальный старт продаж на европейском рынке запланирован на лето 2026 года. Начальная цена базовой версии CUPRA Raval составит около 26 000 евро, что делает эмоциональную электрическую мобильность доступной для широкой аудитории.