CUPRA Tindaya получит серийную версию, которая будет конкурировать с BMW iX3

Ранее руководство компании позиционировало 4,72-метровый шоу-кар исключительно как технологическую витрину для демонстрации будущей эволюции фирменного дизайнерского языка. Однако теперь генеральный директор SEAT-CUPRA Маркус Хаупт подтвердил, что инженеры и дизайнеры уже работают над финальным вариантом автомобиля для конвейера.

Как пишет Autocar, по его словам, разработка находится в активной фазе, и машина официально выедет на улицы уже через несколько лет.

Новый флагман и выход в премиум-сегмент

В модельном ряду испанской марки новый CUPRA Tindaya расположится на ступеньку выше кроссоверов Tavascan, Terramar и Formentor. Этот шаг позволит бренду впервые в своей истории полноценно войти в один из самых прибыльных европейских сегментов крупных премиальных внедорожников, где сейчас доминируют традиционные топливные модели Audi Q5, BMW X3 и Mercedes GLC.

Эксперты прогнозируют, что ориентировочная стартовая стоимость серийного кроссовера составит около 60 000 фунтов стерлингов (примерно 70 000 евро). Такое позиционирование позволит новинке на равных соревноваться не только с немецкими электромобилями, но и с такими сильными азиатскими игроками, как Genesis GV70 и Lexus RZ. При этом Маркус Хаупт отметил, что увеличение габаритов и выход в высший класс не заставят бренд стать мейнстримом – компания собирается полностью сохранить свой дерзкий, революционный и эмоциональный характер.

Техническая платформа SSP и отказ от удлинителя хода

Главной технической новостью является подтверждение того, что CUPRA Tindaya будет базироваться на новейшей глобальной модульной платформе SSP (Scalable Systems Platform) от VW Group. Эта архитектура разрабатывается для замены текущей электрической платформы MEB. Первым брендом в концерне, который выпустит модель на базе SSP, станет Audi, а вторым – Porsche. Из-за изменения очередности разработки платформы выпуск электрического VW Golf Mk9 был официально отложен.

Несмотря на передовую архитектуру, серийная версия Tindaya, скорее всего, откажется от радикального 489-сильного силового агрегата с бензиновым удлинителем запаса хода, который анонсировали для концепта. Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер ранее заявлял, что сложные системы с удлинителями хода имеют экономический смысл только в больших автомобилях для рынков США и Китая, тогда как в европейском формате вполне достаточно классических электромобилей и плагин-гибридов.

Руководство бренда CUPRA подтвердило, что окончательный выбор силовых установок для кроссовера еще не сделан. Благодаря модульной структуре платформы SSP и доступу к технологиям конгломерата Volkswagen, инженеры имеют возможность принять решение на поздних этапах разработки. Это позволит подстроить линейку двигателей под актуальные запросы глобального рынка и клиентов непосредственно перед релизом автомобиля.

Стратегия и новинки бренда CUPRA