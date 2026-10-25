Цветные полоски на новых шинах: не беспокойтесь, если они стерлись

Как сообщает Totalcar, яркие линии желтого, зеленого, красного или синего цвета на протекторе являются лишь технологическим остатком производственного процесса. Они помогают автоматизированным системам на заводах быстро распознавать тип, размер и состав резиновой смеси при изготовлении и хранении на складах.

Единого стандарта для таких цветных линий не существует, ведь каждый бренд использует собственную внутреннюю кодировку. Поэтому искать в них информацию о дате выпуска, сезонности или качестве покрышки совершенно бессмысленно. Эти отметки важны для технологического процесса завода не только его работников, но и для производственных роботов.

А цветные точки на боковине шины могут иметь практическое значение для мастера на шиномонтаже. Часто они указывают на самое легкое место покрышки, что существенно упрощает процесс балансировки колеса на диске.

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Какая маркировка действительно важна для водителя

Вместо того чтобы рассматривать полоски на протекторе, эксперты советуют сосредоточиться на базовых параметрах, выбитых на боковине. Об этом уже многое писалось в профильных СМИ, но можно напомнить. В первую очередь это размерность, например, 195/65 R15, где указаны ширина, профиль и посадочный диаметр под диск.

Не тревожьтесь этими полосками – это технологические маркеры изготовителя для внутреннего использования, а ваша информация выбита на боковине. Фото: Continental AG и из открытых источников

Как уточняет garaz.cz, не менее важны индексы скорости и нагрузки, которые обычно стоят рядом. Буква T означает допуск до 190 км/ч, H– до 210 км/ч, а V– до 240 км/ч. Цифра перед буквой, например 91, указывает на максимальную нагрузку на одно колесо.

Обязательно проверяйте дату производства, которая скрывается за четырехзначным кодом DOT. Если вы видите цифры 3825, это означает, что резину сварили на 38 неделе 2025 года.

Сезонность и правильный монтаж

При установке новых колес обращайте внимание на стрелки с надписью ROTATION, указывающие направление вращения или слово OUTSIDE. Последнее обозначает внешнюю сторону асимметричной шины и очень важно, чтобы мастера не перепутали стороны во время монтажа.

Относительно сезонности, то привычная маркировка M+S постепенно уходит в прошлое. Современным и более строгим стандартом для настоящих зимних шин является символ 3PMSF в виде горы с тремя вершинами и снежинкой.

Также на боковинах можно встретить специфические отметки типа XL для усиленной конструкции или RFT для шин технологии Run-Flat, которые разрешают ехать даже после прокола. Некоторые автопроизводители, такие как BMW или Porsche, заказывают резину со специальными омологациями, обозначаемыми звездочкой или буквой N соответственно.