Dacia Bigster стал настоящим хитом - компания отчитывается о 100 тысячах изготовленных моделей

После многолетнего успеха в низших сегментах с Logan и Sandero румынский бренд решился на серьезный шаг - переход в C-сегмент. Первой попыткой стал семиместный Jogger, который неожиданно для скептиков быстро превратился в самый популярный автомобиль в своем классе в Европе. Этот результат лишь подтолкнул Dacia к еще более амбициозному проекту.

Bigster задумывался как прямой удар по самому конкурентному сегменту - компактным SUV. Модель представили в 2024 году, а серийное производство стартовало в начале 2025-го. Уже через несколько месяцев стало понятно: ставка была правильной, отмечает Auto24.

Спрос, превысивший прогнозы

Еще до начала реальных поставок Dacia собрала более 13 предварительных тысяч заказов, но дальше темпы только выросли. За год производства выпущено более 100 тысяч Bigster, и во второй половине 2025 года он стал самым продаваемым кроссовером C-сегмента в Европе среди частных покупателей. Наибольшую роль в этом успехе сыграл рынок Великобритании - там уже оформлено почти 5 тысяч заказов. Именно британские клиенты четко показали, какой Bigster они хотят видеть в своем гараже.

Гибрид - фаворит покупателей

Наибольшим спросом пользуется полностью гибридная версия Bigster с суммарной мощностью 155 л.с. Ее стартовая цена в Великобритании составляет около 38 600 долларов США, что для просторного C-кроссовера с электрифицированной силовой установкой выглядит более чем конкурентно. Гибрид доступен лишь с передним приводом, но это не стало сдерживающим фактором для покупателей. Наоборот, интерес к такой конфигурации подтверждает общеевропейский тренд на электрификацию. Самым популярным цветом стал Indigo Blue - сдержанный, но узнаваемый оттенок, который хорошо подходит большому кузову.

Комплектация Journey - золотая середина

Среди версий особую любовь клиентов получила комплектация Journey, которая стоит примерно на 2 100 долларов дороже базовой. Она предлагает именно тот набор опций, который большинство покупателей считает необходимым: подогрев сидений и руля, электропривод двери багажника, автоматическое управление дальним светом, беспроводную зарядку смартфона, а также два 10-дюймовых экрана - мультимедии и цифровой панели приборов. В сочетании с гибридной силовой установкой эта версия выглядит наиболее сбалансированным вариантом Bigster. Единственное, что потенциально может изменить расклад сил - это появление полноприводной модификации, если Dacia все же решит ее запустить.

Пространство большого авто за разумные деньги

Формула успеха Bigster достаточно проста, но эффективна. Dacia предложила пространство и комфорт автомобиля классом выше, жестко контролируя цену. Одним из ключевых инструментов стала платформа Renault CMF-B - та самая архитектура, на которой построены Duster и другие компактные модели бренда. Этот подход позволил снизить себестоимость без ощутимых компромиссов для конечного покупателя. И рынок это оценил не только кошельком.

Признание от экспертов

Успех Bigster подтвердили и профессионалы: модель получила титул “Автомобиль года 2026” по версии журнала What Car? Для Dacia это еще одно доказательство того, что бренд сумел сохранить статус чемпиона по соотношению цены и возможностей даже в самом жестком сегменте.