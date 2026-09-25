Dacia Hipster может выйти в 2027 году с ценой 10 тысяч евро

Как сообщает Autocar, ссылаясь на источник, близкий к проекту, производство Dacia Hipster планируется начать в 2027 году на заводе в Китае. Сама Dacia пока не подтвердила запуск серийной модели, поэтому названные термины, цена и характеристики остаются неофициальными.

Производство планируют вернуть в Китай

Серийный Hipster будут якобы выпускаться на предприятии eGT New Energy Automotive в китайском городе Шиянь. На этом заводе к июлю 2026 составляли первое поколение Dacia Spring.

После переноски производства нового Dacia Spring в Словению китайское предприятие осталось без основной модели. Запуск Hipster позволил Renault Group снова загрузить завод и воспользоваться накопленным опытом производства недорогих электромобилей.

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Китайская сборка также должна помочь удержать цену на минимальном уровне. По данным источника, в Великобритании Dacia Hipster может стоить примерно 9500 фунтов. Это меньше цены многих современных квадрициклов и заметно дешевле полноценных электрических хэтчбеков.

Впрочем, 9500 фунтов пока стоит рассматривать как целевую цену. На окончательную стоимость влияют импортные пошлины, будущие европейские требования к компактному транспорту и комплектация серийной машины.

Электромотор будет иметь всего 20 лошадиных сил

По предварительной информации, Hipster получит электродвигатель мощностью около 20 л. и аккумулятор емкостью 15 кВт-ч. Запас хода серийной версии пока не называют.

Такие характеристики объясняются тем, что модель разрабатывается не как обычный легковой электромобиль, а как тяжелый квадрицикл категории L7e. К такому транспорту применяют более простые требования, чем к автомобилям категории M1. Это позволяет снизить массу, мощность, количество оборудования и конечную цену.

Одновременно Dacia изучает возможность создания еще более простой двухместной версии, которая будет соответствовать категории легких квадрициклов L6e. Она может стать дешевле, но будет иметь более серьезные ограничения по скорости и эксплуатации.

Сходный подход уже используют Citroen Ami, Opel Rocks Electric и Fiat Topolino. Формально эти модели тоже квадрициклы, хотя внешне напоминают очень маленькие автомобили. Ранее Auto24 рассказывал, почему требования к таким транспортным средствам более мягкие.

Три метра длины и четыре полноценных места

Концептуальный Hipster имеет всего три метра в длину, 1,55 метра в ширину и 1,53 метра в высоту. Несмотря на скромные габариты в салоне предусмотрено четыре места, а объем багажника можно менять от 70 до 500 литров.

Чтобы снизить массу и себестоимость, дизайнеры отказались от многих традиционных деталей. Наружные дверные ручки заменили ремешками, боковые окна сделали сдвижными, а часть функций мультимедийной системы перевели на смартфон владельца.

Концепт примерно на 20% легче первого поколения Spring. Dacia объясняет, что меньшая масса позволяет использовать более компактную батарею, тратить меньше материалов при производстве и снижать потребление электроэнергии.

Компания рассчитывает, что владельцы будут использовать Hipster преимущественно для коротких ежедневных поездок. Это не электромобиль для автобанов и дальних путешествий, а простой городской транспорт, который можно заряжать дома.

Hipster не заменит новый Spring

Dacia поначалу рассматривала Hipster как возможного преемника первого Spring. Бывший руководитель марки Денис Ле Вот хотел выпустить модель в конце 2026 года по ориентировочной цене 11 200 фунтов.

Однако Renault Group решила развивать новый Spring как полноценный электромобиль на общей архитектуре. Renault Twingo E-Tech. Второе поколение Spring получило 80-сильный мотор, батарею на 27,5 кВт-ч и запас хода до 250 километров.

Поэтому Hipster, если его действительно запустят в производство, займет отдельную позицию ниже Spring. Он будет компактнее, медленнее и проще, зато может стать одной из самых дешевых электрических моделей в Европе.

Главным конкурентом станет Fiat Multiplina

Одним из ближайших конкурентов Dacia должна стать серийная версия Fiat Multiplina. Это четырехместный микроэлектромобиль, который занимает промежуточную позицию между Topolino и обычным Fiat 500.

Fiat уже показал концепт Multiplina, но подробные характеристики серийной машины пока не обнародованы. Выход модели ожидается в 2027 году, поэтому два необычных электрокара могут появиться на европейском рынке примерно одновременно.

Dacia имеет сильный довод в виде цены. Если компании действительно удастся удержать ее ниже отметки в 10 000 фунтов, Hipster станет одним из самых доступных четырехместных электрических транспортных средств в Европе.

Однако до официальной презентации остаются открытыми главные вопросы: запас хода, максимальная скорость, уровень безопасности и список стран, где будут продавать новинку. Руководитель Dacia Катрин Адт, отвечая на вопрос о будущем концепта, пока только предложила следить за новостями.