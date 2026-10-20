Даг ДеМуро продает свой легендарный Ford GT: цена суперкара с пробегом заоблачная

Как сообщает издание Carscoops, торги проходят на собственной платформе блоггера Cars&Bids без резервной цены. Аукцион завершается 17 октября, а текущая ставка уже достигла отметки в 506 тысяч долларов, и эксперты ожидают ее дальнейшего роста.

Большинство владельцев подобных машин прячут их в гаражах ради сохранения стоимости, но этот экземпляр – исключение. На одометре Ford GT красуется цифра в 45 800 миль (73 707 км), из которых около 14 400 миль (23 175 км) наездил лично Даг ДеМуро.

Технические нюансы и честное состояние

Суперкар выкрашен в цвет Midnight Blue Metallic и сохранил свой оригинальный 5,4-литровый компрессорный V8. С завода этот двигатель выдавал 550 лошадиных сил, но сейчас на нем установлен меньший шкив нагнетателя для дополнительной мощности. Вся тяга передается только на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач.

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Среди других наследий– короткоходящая кулиса Ford Racing и магнитола Alpine, хотя оригинальные детали отдают в комплекте с машиной. Естественно, активная эксплуатация оставила свои следы на кузове и в салоне. Продавец честно указывает на сколы спереди, потертости на сиденьях, царапины на ручке КПП и проблемы с лаком на одном из дисков.

Уникальная история и причина продаж

Главная ценность этого лота состоит в его безупречной бумажной истории. Автомобиль имел только двух владельцев: в сентябре 2018 года ДеМюро приобрел его у своего коллеги, автомобильного журналиста Карла Брауэра, владевшего машиной с момента покупки в салоне.

Вместе с автомобилем покупатель получит заводскую книгу сборки, оригинальный бланк заказа и даже блокнот, в котором первый владелец фиксировал каждую заправку с 2005 по 2018 год. Блогер не собирается навсегда прощаться с этой моделью. Он объяснил, что продает текущую машину только для того, чтобы освободить место и средства для поиска более эксклюзивной версии Heritage Edition.