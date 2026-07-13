Daimler Truck призывает ЕС пересмотреть нормы по выбросам CO₂: запланированные меры приведут к краху автопрома

По словам главного менеджера концерна, основным препятствием для быстрого перехода на электрический транспорт остается недостаточно развитая зарядная и водородная инфраструктура.

Об этом сообщают handelsblatt.com, sueddeutsche.de и другие издания, цитируя руководителя по поводу "самой большой проблемы".

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Инфраструктура сдерживает спрос

По словам Редстрем, транспортные компании в целом готовы переходить на новые технологии, однако их сдерживает отсутствие достаточного количества зарядных и водородных станций, особенно на основных международных транспортных маршрутах. Для перевозчиков, работающих на дальние расстояния, ключевыми факторами остаются запас хода, время зарядки и доступность инфраструктуры.

Таким образом, амбициозные цели могут оказаться недостижимыми. В Daimler Truck отмечают, что действующие требования ЕС предусматривают существенное сокращение выбросов от новых тяжелых грузовиков к 2030 году. Для достижения этих целей доля электрических и водородных моделей на рынке должна вырасти в несколько раз.

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В то же время сегодня продажи грузовиков с нулевыми выбросами остаются относительно небольшими.

Решающее значение имеет экономика

В компании также отмечают, что не менее важным фактором является экономика эксплуатации. Большинство перевозчиков работает с небольшой рентабельностью, поэтому оценивает полную стоимость владения техникой.

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На решение о покупке электрогрузовиков влияют цены на электроэнергию и дизельное топливо, государственные программы поддержки, а также правила оплаты за пользование дорогами.

"Проблема заключается в том, что в 2025 году лишь два процента всех тяжелых грузовиков в Европе были электрическими. Увеличение с двух процентов в 2025 году до 35 процентов в 2030 году – действительно большой вызов, – отмечает Карин Редстрем

Daimler Truck предлагает скорректировать подход

Компания считает, что темпы ужесточения экологических требований должны соответствовать реальному развитию инфраструктуры. Daimler Truck предлагает регулярно оценивать ситуацию на рынке и при необходимости корректировать график достижения климатических целей.

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При этом производитель подчеркивает, что не выступает против декарбонизации транспорта, а лишь призывает учитывать реальные возможности рынка. В противном случае автопроизводители рискуют столкнуться со значительными штрафами, что может негативно сказаться на инвестициях, конкурентоспособности и производстве коммерческой техники в Европе.