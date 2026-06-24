Дания заменяет армейские "бобики" на новые Mercedes G-Class: заказ предусматривает шесть версий

Передача состоялась примерно через год после подписания контракта на поставку машин. В июне 2025 года было заключено соглашение с датским дилером Mercedes-Benz Ejner Hessel A/S на поставку до 1000 автомобилей серии G350.

Как отмечает FMI, первыми получателями новых машин стало Командование по вопросам содержания местности (ETK). Техника будет обеспечивать поддержку стрельбищ и использоваться для обслуживания земель и объектов ведомства и т. д.

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Преемник легендарного армейского внедорожника

Mercedes-Benz G350 серии 464 – это новейшая версия автомобиля, который почти 40 лет используется в Вооруженных силах Дании в качестве основного легкого внедорожника.

Новые машины будут постепенно заменять имеющийся парк техники, обеспечивая более высокую производительность, улучшенный комфорт и эффективность эксплуатации, сохраняя при этом хорошо знакомую военным платформу.

Финансирование закупки осуществляется за счет датского "Фонда ускорения" Министерства обороны и программы "Реконструкция оборонной базы", запущенной в 2023 году. По условиям контракта на поставщика возложено техническое обслуживание и сервисная поддержка машин в течение 28 лет.

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Шесть модификаций для различных подразделений

Контракт предусматривает поставку шести вариантов G350:

версия для Территориального командования для обслуживания полигонов и учебных центров;

универсальная многоцелевая модификация для Сухопутных войск;

армейский вариант с кольцевым креплением для легкого пулемета;

специальная версия для Датской национальной гвардии с пулеметной установкой;

модификация для аварийно-спасательных подразделений ВВС Дании;

версия для военной полиции, которая заменит изношенные служебные автомобили.

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Поставки до 2029 года

Согласно планам Министерства обороны Дании, поставки новых Mercedes G350 будут продолжаться до 2029 года. Ежегодно военные смогут получать от 200 до 300 автомобилей.