Датчики давления в шинах могут стать инструментом слежки хакеров: что грозит водителям?

Проблема заключается в том, что датчики давления в шинах передают не только информацию об уровне давления, но и уникальный идентификационный номер, сообщает Auto24, ссылаясь на Autoevolution. Каждый автомобиль имеет собственный набор таких идентификаторов, и именно это делает ситуацию чувствительной.

Также на тему: Как мошенники "разводят" водителей такси на деньги и как этого избежать

Наибольшее беспокойство вызывает то, что эти данные передаются беспроводным способом в открытом виде, без шифрования или дополнительной аутентификации. Фактически сигнал может быть перехвачен сторонним приемником без необходимости сложного взлома.

Почему это проблема всей отрасли?

Исследователи безопасности IMDEA Networks продемонстрировали, что для сбора таких сигналов достаточно относительно недорогого оборудования - радиоприемника стоимостью около 100 долларов. Радиус действия такого устройства может достигать до 50 метров. Это означает, что злоумышленник способен считывать уникальные идентификаторы автомобилей, которые проезжают рядом, и сохранять их для дальнейшего анализа.

Механизм отслеживания довольно прост. Если разместить приемник в определенной точке и в течение длительного времени фиксировать идентификаторы, можно определить, какие автомобили регулярно появляются на этом маршруте. Использование нескольких приемников в разных локациях позволяет построить карту передвижения конкретного авто. В перспективе это может позволить установить, где водитель живет или работает, если сигнал регулярно фиксируется возле определенного адреса.

В рамках исследования было собрано более шести миллионов сигналов от датчиков, установленных более чем на 20 000 автомобилей. Собранные данные позволили выявить повторяющиеся маршруты и даже определять определенные закономерности, связанные с типами транспортных средств. Масштаб эксперимента показывает, что речь идет не о единичном случае, а о системной особенности технологии, которая используется в большом количестве автомобилей по всему миру.

Есть ли решение?

Теоретически проблему можно решить путем внедрения шифрования или дополнительной аутентификации сигналов. В таком случае дешевые приемники не смогли бы свободно перехватывать данные. Однако сложность заключается в том, что на дорогах уже эксплуатируются миллионы автомобилей с такими датчиками, а единого глобального стандарта безопасности для этой технологии пока не существует.

Читайте также: Колеса рвет на ямах: трасса Киев – Одесса после зимы превратилась в полосу препятствий

Именно поэтому даже если новые модели получат защиту, старые автомобили будут оставаться потенциально уязвимыми. Речь идет не о мгновенном взломе или угоне авто, а именно о риске скрытой слежки. В условиях, когда вопрос приватности становится все более важным, даже такие технические детали могут иметь значительные последствия для владельцев автомобилей.