Давно обещанные самоходки RCH 155 наконец-то работают на фронте и имеют одобрительные отзывы

ФОТО: KNDS|
САУ RCH 155 сочетает в себе шасси Boxer 8×8 от ARTEC и артустановку Krauss-Meffei Wegmann
Вооруженные силы Украины получили самые современные немецкие колесные гаубицы упомянутой модели из крупной законтрактованной правительством ФРГ партии самоходных артустановок. Эта артиллерийская система способна вести высокоточный огонь непосредственно во время движения и уничтожать цели на расстоянии до 70 километров.
О новинке в артиллерийском парке армейских подразделений Украины сообщил ресурс deaidua.org/news/de.
На новую RCH 155 рекламации не поступали
По данным экспертов, украинские артиллеристы уже эксплуатируют новую технику в боевых условиях, демонстрируя попадание с первого выстрела на дистанции 40 километров. Это тот показатель, который советские артиллерийские системы и большинство западных аналогов не могут превысить.
Министр обороны Германии Борис Писториус Писториус во время передачи Украине еще первого RCH 155. Фото: Том Тварди, Bundeswehr
" Несколько недель спустя министр обороны Германии Борис Писториус также намекнул на завершение поставки во время визита в KNDS Germany. В коротком заявлении он отметил, что колесная гаубица была очень хорошо воспринята в Украине,– отмечает упомянутое издание своей публикации.
Огонь на ходу и автоматизированный модуль: в чем технологическое преимущество
Гаубица RCH 155 считается самой современной самоходной артиллерийской установкой в мире. Она сочетает испытанный и полностью автоматизированный артиллерийский модуль с пушкой 155 миллиметров длиной 52 калибра и высокомобильное бронированное шасси GTK Boxer.
Боекомплект колесной САУ составляет 30 снарядов и 144 модульных пороховых заряда. В зависимости от типа боеприпасов установка способна работать на расстоянии до 70 км, обеспечивая высокую плотность и точность огня.
Артиллерийская система RCH 155 в ходе презентации ведет огонь на поражение условных целей. Фото: KNDS Германия
Главной технологической инновацией RCH 155 является возможность ведения огня при движении на скорости до 30 километров в час в соответствующей местности. Это свойство позволяет минимизировать угрозу контрбатарейного удара врага и атак FPV-дронов во время развертывания на позиции.
В целом правительство Германии профинансировало изготовление 54 единиц RCH 155 для ВСУ тремя траншами по 18 систем. Общая стоимость оборонного заказа, выполняемого компанией KNDS Germany, составляет 890 миллионов евро.
Продолжительный путь к фронту и интеграция в украинские системы
Первые обязательства по передаче этих новейших артсистем Германия взяла на себя еще в сентябре 2022 года. Однако графики поставок неоднократно смещались из-за сложности производственного цикла, испытания техники и внесения конструктивных изменений.
Задержки были связаны с необходимостью интеграции системы в отечественную цифровую систему боевого управления ВСУ. К марту 2026 более 600 украинских военнослужащих прошли комплексное обучение по разным программам подготовки для эксплуатации и обслуживания GTK Boxer на базе Бундесвера и учебных мощностей KNDS Germany.