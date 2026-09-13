Даже на платных зарядках: электромобили оказались на треть дешевле в содержании, чем бензиновые

Как сообщает издание InsideEVs, ездить на электромобили в Европе стало гораздо выгоднее. По данным свежего исследования Международного совета по чистому транспорту (ICCT), в прошлом году затраты на зарядку "зеленых" авто были на 33% ниже затрат на заправку традиционных машин с двигателями внутреннего сгорания.

Главный страх многих водителей – дорогие общественные зарядки. Однако цифры говорят сами за себя: даже если вы вообще не заряжаете авто дома от обычной розетки, а пользуетесь исключительно коммерческими терминалами, электромобиль все равно на 28% дешевле в эксплуатации бензинового аналога.

Учитывая европейские цены на горючее (около 2 евро за литр), экономия для семейного бюджета получается колоссальной. Для украинских реалий, где стоимость ночного киловатта дома значительно ниже европейской, эта разница еще более ощутима.

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Электромобили становятся доступнее

Дело не только в стоимости километра пробега. Сами машины на батарейках быстро дешевеют. С учетом инфляции с 2020 по 2025 год средние цены на электромобили в Европе упали на 18%, тогда как бензиновые авто подорожали на 2%.

Главная причина такого ценопада – удешевление аккумуляторов. За последние пять лет высоковольтные батареи, являющиеся самым дорогим элементом электрокара, потеряли в цене около 35%.

Сегодня на европейском рынке, откуда украинцы активно пригоняют подержанные и новые автомобили, представлено более 150 электрических моделей. Из них около 35 вариантов стоят дешевле 30 тысяч евро.

Добавьте к этому стремительное развитие инфраструктуры – сейчас в ЕС работает почти 1,2 миллиона публичных зарядок, что в восемь раз больше пяти лет назад. Поэтому пересесть на электромобиль сейчас– это уже не дань экологической моде, а вполне прагматичный расчет.