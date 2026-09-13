Даже на платных зарядках: электромобили оказались на треть дешевле в содержании, чем бензиновые

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Зарядный порт для электромобилей в Европе
Как сообщает издание InsideEVs, ездить на электромобили в Европе стало гораздо выгоднее. По данным свежего исследования Международного совета по чистому транспорту (ICCT), в прошлом году затраты на зарядку "зеленых" авто были на 33% ниже затрат на заправку традиционных машин с двигателями внутреннего сгорания.
Главный страх многих водителей – дорогие общественные зарядки. Однако цифры говорят сами за себя: даже если вы вообще не заряжаете авто дома от обычной розетки, а пользуетесь исключительно коммерческими терминалами, электромобиль все равно на 28% дешевле в эксплуатации бензинового аналога.
Учитывая европейские цены на горючее (около 2 евро за литр), экономия для семейного бюджета получается колоссальной. Для украинских реалий, где стоимость ночного киловатта дома значительно ниже европейской, эта разница еще более ощутима.
Электромобили становятся доступнее
Дело не только в стоимости километра пробега. Сами машины на батарейках быстро дешевеют. С учетом инфляции с 2020 по 2025 год средние цены на электромобили в Европе упали на 18%, тогда как бензиновые авто подорожали на 2%.
Главная причина такого ценопада – удешевление аккумуляторов. За последние пять лет высоковольтные батареи, являющиеся самым дорогим элементом электрокара, потеряли в цене около 35%.
Сегодня на европейском рынке, откуда украинцы активно пригоняют подержанные и новые автомобили, представлено более 150 электрических моделей. Из них около 35 вариантов стоят дешевле 30 тысяч евро.
Добавьте к этому стремительное развитие инфраструктуры – сейчас в ЕС работает почти 1,2 миллиона публичных зарядок, что в восемь раз больше пяти лет назад. Поэтому пересесть на электромобиль сейчас– это уже не дань экологической моде, а вполне прагматичный расчет.