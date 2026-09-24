Дебютировал Bentley Torcal: электрический SUV получил 888 "лошадей" и запас хода до 600 километров

Новинка позиционируется как большой роскошный SUV с запасом хода до 600 километров по циклу WLTP. На старте модель будет доступна в двух версиях: базовой Torcal и более спортивной Torcal S.

Электромобиль с 888 лошадиными силами

Bentley Torcal оснащен двумя синхронными электродвигателями с постоянными магнитами. Передний мотор работает с открытым дифференциалом, а задний получил блокировку с многодисковыми муфтами на каждом из выходов. В мощнейшей версии Torcal S система развивает до 888 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 1350 Нм. С Launch Control автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Базовая версия Torcal имеет 821 "лошадку" и 1194 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды, максимальная скорость составляет 250 км/ч. Тяговая батарея состоит из 192 литий-ионных ячеек, соединенных последовательно. Рабочее напряжение системы составляет 800 В, а полезная емкость аккумулятора – 113 кВт-ч. На батарею распространяется гарантия на 10 лет или 160934 км.

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Запас хода и быстрая зарядка

По данным Bentley, Torcal может проехать до 600 км без подзарядки по циклу WLTP. Электромобиль поддерживает зарядку мощностью до 400 кВт. От 10 до 80% батарею можно зарядить примерно при 16-20 минут в зависимости от условий. За 7 минут быстрой зарядки можно получить около 161 километра дополнительного запаса хода.

Самое сложное шасси в истории Bentley

Torcal получил полностью активную подвеску, впервые используемую на автомобилях Bentley. Она работает вместе с адаптивными амортизаторами с двумя клапанами.

Каждый амортизатор может независимо и практически мгновенно изменять положение, реагируя на состояние дороги и водительские действия. Такой подход позволил отказаться от традиционных стабилизаторов поперечной стойкости, поскольку реактивные амортизаторы самостоятельно контролируют крены кузова.

Стандартным оснащением также полноуправляемое шасси. Задние колеса могут поворачиваться на угол до 5 градусов, благодаря чему диаметр разворота автомобиля составляет 11,1 метра. Для торможения используются 420-миллиметровые передние и 370-миллиметровые задние чугунные диски. За доплату доступна карбонкерамическая система с передними дисками диаметром 440 мм и задними на 410 миллиметров.

Пятиметровый SUV с просторным салоном

Длина Bentley Torcal составляет около 5 метров. При этом компания называет модель самым коротким четырехдверным автомобилем в своей линейке. Объем багажника составляет 460 литров, а спереди предусмотрено дополнительное 90-литровое багажное пространство. Задний диван рассчитан на трех пассажиров и впервые для Bentley получил электрическую сборку.

Передние сиденья имеют 16 направлений регулировки, подогрева, вентиляцию, регулируемую боковую поддержку и функцию массажа. За доплату доступны системы Postural Adjust и Smart Seat Climate, автоматически изменяющие форму сидения и настраивающие температуру в зависимости от потребностей пассажира. Для автомобиля также предусмотрена специальная Wellness Seat Specification. В этом случае массажная функция охватывает не только спину и плечи, но ноги.

Новый дизайн Bentley

Torcal создавался по новой дизайнерской концепции Bentley. Кузов получил длинную колесную базу, короткие свесы и высокую переднюю часть, подчеркивающую характерные для марки пропорции. В передней части использована подсвеченная ромбовидная решетка радиатора. Ее графика восходит к моделям Bentley прошлых лет, в частности Continental T.

Кузов имеет минимум лишних линий, а основной упор сделан на объемных поверхностях и массивных задних крыльях. В Bentley называют эту особенность "resting beast" – визуально автомобиль должен выглядеть так, будто скрывает значительный запас силы. Torcal также стал первой моделью Bentley с обновленной эмблемой бренда, представленной компанией в прошлом году. На старте будет предложено пять дизайнов колесных дисков. Базовый Torcal получает 21-дюймовые колеса, в то время как Torcal S комплектуется 22-дюймовыми дисками.

Салон с новыми материалами

В салоне Bentley объединила традиционные материалы с новыми решениями. Среди них – кожа, шерсть, деревянный шпон и алюминий. Отдельное внимание было уделено использованию шерсти Merino. Вместе с британской компанией Fox Brothers Bentley разработала автомобильную ткань из 100% шерсти Merino. Она стала первой автомобильной шерстяной тканью, получившей сертификацию Responsible Wool Standard.

Еще одним новым материалом является обработка Ombré Walnut by Mulliner. Она создается из 1000 отдельных слоев ответственно заготовленных обрезков орехового дерева и переработанной бумаги. Для отделки салона также доступна алюминиевая поверхность Sunburst Aluminium, вдохновленная отделкой металлических классических панелей Bentley.

В общей сложности покупателям предложат 15 оттенков кожи, 15 вариантов Dinamica, пять цветов шерсти, шесть вариантов деревянного шпона и шесть лакированных украшений Piano.

Bentley создала искусственный звук для электромобиля

Поскольку электрическая силовая установка не имеет традиционного звука двигателя внутреннего сгорания, Bentley разработала для Torcal собственную звуковую систему Dynamic Symphony. Ее создали с помощью реальных музыкальных инструментов, в частности, барабанов, альта и бас-гитары. За основу взяли ритм работы легендарного бензинового V8 Bentley объемом 6,75 литра.

Звук меняется в зависимости от запроса на крутящий момент и скорости автомобиля. В спортивном режиме его громкость увеличивается, а водитель может полностью выключить систему. Даже звук указателей поворота имеет нестандартное происхождение: для него использовали запись удара молотка по коже в обивочном цехе Bentley.

Ассистенты и цифровые технологии

Bentley Torcal получил комплекс систем помощи водителю, использующих 25 радаров, сенсоров и камер. Автомобиль может самостоятельно реагировать на препятствия на узких дорогах, определяя возможность вернуться к распознанной точке и освободить проезд.

Также доступны ассистенты парковки, системы для маневрирования с прицепом, дистанционная парковка через мобильное приложение и функция запоминания отдельных парковочных маневров. Четыре двери оснащены электроприводом и могут автоматически открываться и закрываться. К примеру, пассажир может инициировать закрытие двери после пристегивания ремня безопасности.

В салоне установлены изогнутые OLED-дисплеи. Система распознавания лица определяет водителя и автоматически загружает его персональные настройки. Также предусмотрен проекционный дисплей с дополненной реальностью, выводящий навигационные подсказки и информацию от систем помощи непосредственно в поле зрения водителя.

Версию Torcal S можно отличить по черному внешнему декору и корпусам зеркал, затемненным задним фонарям, спортивным порогам, диффузору и красным тормозным суппортам. Также предусмотрены специальные эмблемы S, спортивные педали и убранство салона Piano Black.