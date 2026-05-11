Китайский Porsche за 30 тысяч долларов: дебютировал MG 07

Визуальное сходство MG 07 с немецким электрокаром Porsche Taycan очевидно, отмечает Carscoops. Китайская модель получила С-образные фары, выпуклый капот и плавные линии профиля, переходящие в длинную изогнутую крышу. Нижний воздухозаборник оснащен активной решеткой заслонки, а дверные ручки выполнены в стиле, характерном для люксовых спортивных седанов.

Несмотря на бюджетное позиционирование, над лобовым стеклом MG 07 установлен LiDAR, что свидетельствует о серьезных амбициях в сфере автономного управления. Задняя часть авто также следует спортивным канонам, хотя имеет более массивные формы по сравнению с Porsche Taycan.

Платформа и интеллектуальные системы

Модель построена на платформе NEV следующего поколения от концерна SAIC. MG 07 выйдет на рынок как в полностью электрических версиях, так и в вариантах с плагин-гибридными силовыми агрегатами (PHEV). Максимальные комплектации автомобиля будут оснащены передовой системой автономного вождения Momenta R7.

Разработчики заявляют, что она не просто имитирует действия человека, а обладает “прогнозным мышлением”, что позволяет осуществлять проактивные защитные маневры. Функция Urban Navigate обеспечит полный цикл поездки в почти полностью автоматическом режиме. Во время работы автопилота автомобиль будет использовать специальную бирюзовую подсветку для информирования окружающих.

Ценовая стратегия

Главным козырем MG 07 станет его стоимость. По предварительным данным, базовая цена модели в Китае составит менее 29 410 долларов (около 200 000 юаней), что ставит ее в один ряд с популярной Toyota Corolla по уровню доступности. Даже версии с максимальным набором автономных технологий будут стоить примерно 44 112 долларов, что все равно вдвое дешевле начальных комплектаций европейских конкурентов.

