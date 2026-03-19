Дебютировал новый DS N°7: премиальный кроссовер с фокусом на комфорт и технологии

Новый DS N°7 получил элегантный и динамичный силуэт с четкими пропорциями. Автопроизводитель говорит, что увеличенная колесная база не только улучшила внешний вид, но и обеспечила больше пространства для пассажиров, отмечает Auto24.

Дизайн вдохновлен концептом DS AERO SPORT LOUNGE: плавная линия крыши переходит в спойлер, что помогает достичь коэффициента аэродинамического сопротивления на уровне 0,26. Большие колеса диаметром до 21 дюйма подчеркивают статус модели. Фирменные световые элементы и подсвеченная решетка формируют узнаваемый образ как спереди, так и сзади. Для персонализации доступны двухцветные варианты кузова и новый зеленый оттенок SILK GREEN.

Просторный салон и практичность

Интерьер нового DS N°7 ориентирован на комфорт и функциональность. Благодаря увеличенным задним дверям и панорамной крыше салон стал светлее и просторнее. Объем багажника достигает до 560 литров, а гибкая конфигурация сидений (40/20/40) позволяет адаптировать пространство под любые потребности. Даже в полноприводных версиях с дополнительным оборудованием доступно не менее 500 литров.

Мультиэнергетическая платформа: электро и гибрид

Новый DS N°7 построен на современной платформе STLA Medium, что позволяет предлагать сразу несколько вариантов силовых установок:

E-TENSE FWD - до 230 л.с.;

E-TENSE FWD Long Range - 245 л.с.;

E-TENSE AWD Long Range - до 350 л.с. (375 л.с. в режиме boost).

Топовая полноприводная версия разгоняется до 100 км/ч всего за 5,4 секунды. Кроме электромобилей, доступна и гибридная версия HYBRID 145, сочетающая 1,2-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Расход топлива, заявленный производителем, составляет всего 5,4 л/100 км, а система не требует внешней зарядки.

Впечатляющий запас хода и быстрая зарядка

Электрический DS N°7 устанавливает новые стандарты в своем классе. Компания обещает запас хода до 740 км по циклу WLTP для версии Long Range, до 679 км для полноприводной версии и до 543 км для базовой модели. Эти показатели обеспечивает аккумулятор емкостью до 97,2 кВт-ч. Быстрая зарядка позволяет восстановить от 20% до 80% всего за 27 минут, а за 10 минут можно получить до 190 км пробега.

Передовые технологии и безопасность

Новинка получила целый набор инноваций:

адаптивные фары DS PIXELVISION с дальностью до 520 м;

система полуавтономного вождения DS DRIVE ASSIST 2.0;

мультимедиа DS IRIS SYSTEM 2.0 с 16-дюймовым дисплеем;

ночное видение DS NIGHT VISION;

проекционный дисплей DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY.

Эти системы обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта во время ежедневных поездок.

Премиальный комфорт и акустика

DS N°7 делает акцент на максимальном комфорте. Фирменная подвеска DS ACTIVE SCAN SUSPENSION анализирует дорожное покрытие в реальном времени и адаптирует амортизаторы. Салон получил акустическое ламинированное стекло и премиальную аудиосистему Focal с 14 динамиками. Передние сиденья могут иметь массаж, вентиляцию и даже функцию подогрева шеи.

Французская роскошь в деталях

Интерьер нового DS N°7 отличается вниманием к деталям и получил обивку из кожи Nappa, декоративные вставки, фирменные элементы Clous de Paris и уникальный X-образный руль. Все эти элементы вместе создают атмосферу настоящего премиума. Кроме того, для клиентов доступны пять вариантов оформления салона – от сдержанных до максимально роскошных в стиле Art Deco.

Новый DS N°7 благодаря большому запасу хода, богатому оснащению и широким возможностям персонализации имеет все шансы стать сильным игроком в сегменте среднеразмерных SUV перемиумсегмента.