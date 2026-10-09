Cовершенно новый электрический Volkswagen ID Tiguan: 600 км запаса хода и адекватный прайс

Как сообщает Volkswagen, серийное производство и продажи нового электромобиля стартуют в начале 2027 года. Эта модель будет выпускаться на заводе в Эмдене параллельно с обычным. Тигуан, создавая один из сильнейших дуэтов в сегменте SUV на европейском рынке.

"Tiguan является нашей самой популярной моделью в мире, а ID.4 и ID.5 входят в число самых успешных электрокаров",– Томас Шефер, генеральный директор бренда. По его словам, новая машина объединяет эти две истории успеха, предлагая уверенный дизайн и интуитивно понятное управление.

Три версии и впечатляющая тяга

Кроссовер построен на модернизированной платформе MEB+ и будет доступен в трех вариантах мощности. Базовая заднеприводная версия получит двигатель на 190 лошадиных сил и батарею емкостью 58 кВт-ч. Для тех, кому нужно больше динамики, предложат заднеприводную модификацию на 286 сил с большим аккумулятором на 77 кВт-ч.

Топовым станет полноприводный вариант 4MOTION, выдающий 299 лошадиных сил и также оснащаемый 77-киловаттной батареей. В зависимости от конфигурации максимальный запас хода по циклу WLTP будет достигать 600 километров. Кроме того, электромобиль сможет тянуть прицеп массой до двух тонн, что делает его максимально практичным для семейных путешествий.

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Умный салон и возврат кнопок

Интерьер автомобиля претерпел кардинальные изменения, ведь разработчики прислушались к критике предыдущих моделей. Главной новацией стало появление отдельного 12-дюймового дисплея для переднего пассажира, имеющего специальный режим приватности, чтобы не отвлекать водителя во время движения.

Компания наконец-то отказалась от неудобных сенсоров в пользу классической эргономики. Управление климат-контролем теперь осуществляется через блок физических кнопок на центральной консоли, а на многофункциональный руль вернулись обычные аналоговые переключатели.

Интересной фишкой для фанатов марки стали новые ретро-дисплеи на цифровой приборной панели. Водитель может выбрать классические сине-красные шкалы в стиле Golf IV или виртуальные гаражи с легендарными моделями прошлого, такими как оригинальный Beetle или первый Tiguan.

Комплектации и старт продаж

Новинка предлагает много полезного пространства: объем основного багажника составляет 534 литра, а под капотом появился дополнительный 32-литровый отсек для зарядных кабелей. Также авто поддерживает функцию Vehicle-to-Load, что позволяет питать внешние электроприборы прямо от батареи машины.

Покупателям предложат четыре уровня оснащения: Trend, Life, Style и спортивный R-Line. Предварительные продажи модели в Германии и других странах Европы стартуют 13 октября по цене от 42695 евро.