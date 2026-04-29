Дебютировал Volkswagen ID Polo: культовый хэтчбек стал электромобилем за 25 тысяч евро

Как отметил Томас Шефер, генеральный директор бренда Volkswagen, новинка делает электрическую мобильность доступной для широкого круга клиентов, предлагая интуитивное управление и качество высших сегментов по стартовой цене от 24 995 евро в Германии.

Читайте также: Volkswagen может продать завод в Европе китайцам: бренд сокращает производство на миллион авто

Мощность и запас хода до 454 км

Новый ID. Polo выходит на рынок с передним приводом и тремя вариантами мощности. Модели на 85 кВт (116 л.с.) и 99 кВт (135 л.с.) оснащаются литий-железо-фосфатной батареей емкостью 37 кВт-ч. Она обеспечивает запас хода до 329 км и способна зарядиться с 10% до 80% за 23 минуты.

Топовая версия мощностью 155 кВт (211 л.с.) получила батарею типа NMC емкостью 52 кВт-ч, что увеличивает запас хода до 454 км. Благодаря стандартной функции быстрой зарядки постоянным током, даже большая батарея пополняет энергию до 80% за 24 минуты.

Компактные габариты и рекордный багажник

Несмотря на компактность и длину в 4053 мм, использование электромобильной платформы позволило сделать салон просторнее, чем у многих конкурентов. Объем багажника вырос на 25% по сравнению с бензиновым предшественником и составляет 441 литр (1 240 литров при сложенных сиденьях).

Дизайн воплощает новый язык бренда “Pure Positive”. Силуэт отличается узнаваемой задней стойкой C-pillar (отсылка к первому Golf), а интерьер получил 10-дюймовую цифровую панель приборов и 13-дюймовый тачскрин. При этом Volkswagen сохранил физические кнопки для удобства управления мультимедиа и климат-контролем.

Технологии люкс-класса в малом сегменте

ID. Polo первым в классе получил систему Connected Travel Assist, которая умеет распознавать светофоры. Также доступна функция управления одной педалью и технология Vehicle-to-Load (V2L) мощностью 3,6 кВт, что позволяет питать внешние устройства, например, электровелосипеды.

Также интересно: Volkswagen показал дешевый электрокроссовер Jetta X и новые модели ID: фото

Среди премиальных опций – матричные фары IQ.LIGHT, панорамная крыша и передние кресла с пневматическим массажем и 12 направлениями регулировки. Для меломанов предложена акустика Harman Kardon мощностью 425 Вт.

Предварительные продажи в Германии стартуют уже сегодня. Первой доступной версией станет ID. Polo Life по цене 33 795 евро, а базовая модификация за 24 995 евро появится летом 2026 года.

Стратегия лектрификации модельного ряда от Volkswagen: