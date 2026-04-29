Дебютировал Volkswagen ID Polo: культовый хэтчбек стал электромобилем за 25 тысяч евро

ФОТО: Volkswagen|
Volkswagen ID.Polo
Как отметил Томас Шефер, генеральный директор бренда Volkswagen, новинка делает электрическую мобильность доступной для широкого круга клиентов, предлагая интуитивное управление и качество высших сегментов по стартовой цене от 24 995 евро в Германии.
Читайте также: Volkswagen может продать завод в Европе китайцам: бренд сокращает производство на миллион авто
Мощность и запас хода до 454 км
Новый ID. Polo выходит на рынок с передним приводом и тремя вариантами мощности. Модели на 85 кВт (116 л.с.) и 99 кВт (135 л.с.) оснащаются литий-железо-фосфатной батареей емкостью 37 кВт-ч. Она обеспечивает запас хода до 329 км и способна зарядиться с 10% до 80% за 23 минуты.
Топовая версия мощностью 155 кВт (211 л.с.) получила батарею типа NMC емкостью 52 кВт-ч, что увеличивает запас хода до 454 км. Благодаря стандартной функции быстрой зарядки постоянным током, даже большая батарея пополняет энергию до 80% за 24 минуты.
Компактные габариты и рекордный багажник
Несмотря на компактность и длину в 4053 мм, использование электромобильной платформы позволило сделать салон просторнее, чем у многих конкурентов. Объем багажника вырос на 25% по сравнению с бензиновым предшественником и составляет 441 литр (1 240 литров при сложенных сиденьях).
Дизайн воплощает новый язык бренда “Pure Positive”. Силуэт отличается узнаваемой задней стойкой C-pillar (отсылка к первому Golf), а интерьер получил 10-дюймовую цифровую панель приборов и 13-дюймовый тачскрин. При этом Volkswagen сохранил физические кнопки для удобства управления мультимедиа и климат-контролем.
Технологии люкс-класса в малом сегменте
ID. Polo первым в классе получил систему Connected Travel Assist, которая умеет распознавать светофоры. Также доступна функция управления одной педалью и технология Vehicle-to-Load (V2L) мощностью 3,6 кВт, что позволяет питать внешние устройства, например, электровелосипеды.
Также интересно: Volkswagen показал дешевый электрокроссовер Jetta X и новые модели ID: фото
Среди премиальных опций – матричные фары IQ.LIGHT, панорамная крыша и передние кресла с пневматическим массажем и 12 направлениями регулировки. Для меломанов предложена акустика Harman Kardon мощностью 425 Вт.
Предварительные продажи в Германии стартуют уже сегодня. Первой доступной версией станет ID. Polo Life по цене 33 795 евро, а базовая модификация за 24 995 евро появится летом 2026 года.
Стратегия лектрификации модельного ряда от Volkswagen:
- С запуском ID.Polo компания Volkswagen делает ставку на дешевую электрическую мобильность. Уже в скором времени дебютирует серийная версия концепта ID.Cross с ориентировочной начальной ценой от 28 000 евро.
- Также инженеры ведут разработку полностью электрического Golf девятого поколения.
- Кроме того, недавно немецкий автопроизводитель представил гибриды VW Golf и T-Roc, о которых мы писали ранее.