Действительно ли импорт электромобилей в январе 2026 года существенно обвалился: объяснение экспертов

По данным регистраций сервисных центров МВД и аналитики рынка, в январе 2026 года в Украине было зарегистрировано около 2300 электромобилей, из которых 1450 - импортированные подержанные, а 904 - новые. На внутреннем рынке еще 3550 электрокаров прошли перерегистрацию. Для сравнения: в декабре показатель достиг рекордных 33 тысяч. На первый взгляд - резкий спад, но на самом деле это следствие вполне прогнозируемых процессов – объясняют эксперты Института исследований авторынка.

Также интересно какие новые авто покупали в Украине в январе

Спрос не исчез - его "перенесли" в декабрь

Декабрь 2025 года стал пиковым месяцем из-за завершения льготы по НДС на электромобили. Покупатели и импортеры массово пытались успеть до дедлайна, из-за чего объемы, которые обычно распределяются на несколько месяцев, сконцентрировались в одном. Январь в таких условиях почти всегда выглядит слабым - это классическая послепиковая пауза.

Стоит учитывать и технический момент: регистрации не равны фактическому ввозу авто именно в рамках календарного месяца. Часть январских постановок на учет - это сделки, заключенные еще в декабре, но завершенные позже из-за логистики, очереди или перегрузки сервисных центров. Налогово эти автомобили остались "декабрьскими", но статистически попали уже в новый год.

Внутренний рынок выстоял

Самый важный сигнал из январских цифр - внутренние перепродажи электромобилей не обвалились. Около 3550 сделок на внутреннем рынке свидетельствуют о том, что сегмент уже сформировал собственный оборот и частично отделился от импорта.

Основные колебания пришлись именно на ввоз подержанных электрокаров и на сегмент новых авто. Именно это создает эффект "катастрофы" в заголовках, хотя в реальности речь идет о перераспределении потоков, а не исчезновение спроса.

Перенасыщение после рекордов

После декабрьского пика рынок вошел в фазу перенасыщения. Если условная "норма" продаж электромобилей составляла около 5 тысяч авто в месяц, то в ноябре на рынок вышло около 10 тысяч машин, а в декабре - более 32 тысяч. При таких объемах логично растет время экспозиции, а продавцы вынуждены корректировать цены.

Для покупателей это означает другое: выбор стал шире, а позиция для торга - сильнее. Рынок временно работает в пользу тех, кто покупает, а не продает.

Зима добавила собственных проблем

Январь усилили сразу несколько внешних факторов. Аномальные морозы с температурами до –20 °C и ниже серьезно ударили по восприятию электромобилей. В таких условиях запас хода падает ощутимо, особенно у бюджетных моделей без эффективного термоменеджмента батареи.

Добавьте к этому нестабильное электроснабжение и перебои в работе публичных зарядных станций. Когда нет гарантированной возможности заряжаться дома, а публичная инфраструктура работает с ограничениями, электромобиль воспринимается как менее универсальный транспорт.

Отдельный фактор - стоимость зарядки. При тарифах 30–32 грн за кВт-ч на публичных станциях стоимость 100 км пробега может достигать около 600 грн. В таких условиях экономический аргумент электрокара для части покупателей временно исчезает.

Новые электромобили и "китайский фактор"

Сегмент новых электромобилей также просел после декабря. Одной из причин стали изменения на китайском направлении, через который в Украину попадала значительная часть новых авто по неофициальным каналам. Ограничение, запрещающее экспорт нового авто ранее чем через 180 дней после первой регистрации, резко снизило привлекательность таких схем.

Фактически импортер вынужден или "замораживать" средства на полгода, или переключаться на подержанные авто, которые уже не имеют ценового преимущества "новизны". В перспективе это может сместить сегмент новых электрокаров в сторону официальных дилеров - с более высокими ценами и другим уровнем сервиса.

Кстати какие налоги взимает государство при продаже мотоцикла или мопеда

Что это означает для рынка и бизнеса

Январь четко показал уязвимость моделей, которые опираются исключительно на импорт. Внешние факторы - курс, логистика, регуляторные решения - способны мгновенно менять картину. Внутренний рынок в этом смысле более стабилен: автомобиль уже в стране, его можно продать без месяцев ожидания.

Именно поэтому растет роль трейд-ина, выкупа, внутренних перепродаж и сервисной составляющей. Покупатели все чаще обращают внимание не только на "железо", а на прозрачную историю авто, диагностику, документы и реальные гарантийные обязательства хотя бы на несколько месяцев.

Вывод

Январь 2026 года выглядит слабым только на фоне декабрьского рекорда. На самом деле рынок электромобилей не исчез и не сломался - он вошел в фазу нормализации после искусственно разогретого пика. Спрос сохранился, но в значительной степени переместился внутрь страны, тогда как импорт и продажи новых авто остаются источниками наибольшей волатильности.

Для продавцов это означает более длинный цикл сделок и ценовое давление. Для покупателей - лучший выбор и больше пространства для переговоров. А для рынка в целом - переход от "погони за льготами" к более зрелой, внутренне сбалансированной модели.