Действительно ли Киев в топ-3 городов Европы по продажам Bentley: что известно на самом деле

В соцсетях и на новостных ресурсах распространяют информацию, что Киев якобы вошел в тройку городов Европы по продажам новых Bentley в 2025 году. На самом деле это некорректная трактовка результатов внутреннего рейтинга бренда, который касается работы дилерского центра, а не количества проданных автомобилей.

Что на самом деле получил Bentley Kyiv

Дилерский центр Bentley в Киеве действительно получил высокую оценку по итогам 2025 года. Он занял третье место в престижной номинации Best of the Best, войдя в тройку лучших среди 61 дилера Bentley.

Оценивание осуществлялось по системе Business Performance Matrix, которая включает 12 ключевых показателей.

Они охватывают все аспекты работы дилера - от продаж и маркетинга до операционной эффективности и уровня клиентского опыта.

Кроме этого, Bentley Kyiv был отмечен еще в трех категориях: Sales, Marketing и PM Best Improved.

Таким образом, речь идет о комплексной оценке деятельности дилерского центра, а не о позиции города в рейтинге продаж.

Сколько Bentley реально продали в Украине

Фактические продажи не подтверждают вирусные заявления.

По итогам 2025 года в Украине было продано 20 новых автомобилей Bentley, рассказали для Авто 24 в Институте исследований авторынка. Интересно, что в прошлом году украинцы купили больше других люксовых брендов: 26 новых Rolls-Royce и 32 Maserati. А еще 2 Lamborghini и 8 – Aston Matrin.

Для сравнения: глобальные продажи Bentley превысили 10 тысяч авто. Поэтому доля украинского рынка составляет примерно 0,2% от общего объема.

Сравнение с другими странами

Для понимания масштабов: только в Великобритании за тот же период реализовали около 993 автомобиля Bentley.

Это подтверждает, что украинский рынок остается незначительным в структуре глобальных продаж бренда.

Почему возникла путаница

Причиной распространения недостоверной информации стало смешивание двух разных показателей - внутреннего рейтинга дилеров и статистики продаж.

Формулировка о "третьем месте" без объяснения контекста создает впечатление, что речь идет об объемах реализации автомобилей, хотя это не так.

На этом фоне тема дорогих авто во время войны вызывает эмоциональную реакцию и способствует быстрому распространению таких сообщений.

Вывод

Bentley Kyiv действительно получил высокую награду от производителя, но это оценка качества работы дилера.

Реальные продажи в Украине остаются незначительными в глобальном масштабе и не дают оснований говорить о "третьем месте в Европе".