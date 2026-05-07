Дело владельца незаконных автозаправок в Одессе передано в суд, где тот отделается испугом

Детективы ТУ БЭБ в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении 29-летнего жителя Болградского района, который организовал работу сети нелегальных автозаправочных станций.

Об этом на своей ФБ-странице рассказывает пресс-служба территориального подразделения БЭБ.

Материалы дела направлены в суд. В пакете документов говорится о подозрении владельцу автозаправочных станций, который организовал работу АЗС без лицензии и регистрации предприятия.

АЗС без разрешений

Бизнесмен нелегальных АЗС закупал топливо неизвестного происхождения по заниженным ценам, после чего продавал его на территории Одессы и области.

Эта заправка уже не раз освещалась в фотографиях новостей, а ее владелец не впервые попадает в поле зрения детективов. Фото: БЭБ Одесской области

Для торговли мужчина самовольно обустроил заправочные точки:

установил резервуары и топливораздаточные колонки;

разместил оборудование прямо на придорожных территориях;

работал без лицензии и регистрации бизнеса.

Продажа осуществлялась исключительно за наличные – без учета и налогов. Нелегальные заправки действовали, в частности, в Одессе и поселке Авангард.

Что изъяли



"Автозаправочные станции полностью демонтированы. Общая стоимость изъятого – 4 миллиона гривен, – рассказал руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.



Во время обысков детективы изъяли:

35 тонн горючего (бензин, дизель, сжиженный газ);

оборудование и резервуары;

топливораздаточные колонки.



Несмотря на то, что все незаконные АЗС демонтированы, на месте снесенных объектов снова могут появиться автозаправки, как это было раньше.

Подсудимого посварят, оштрафуют и... отпустят

Фигуранту сообщено о подозрении, обвинительный акт уже в суде.

Ожидаем предусмотренный законом классический вердикт: фигуранту при условии установления вины грозит штраф с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленной продукции. И все.

Одесская область имеет уже не один пример, когда после суда фигурант дела снова брался за старое и возобновлял работу подпольных АЗС, в т.ч. на предыдущих арендованных землях.