Дело владельца незаконных автозаправок в Одессе передано в суд, где тот отделается испугом

ФОТО: Коллаж Авто24|
Суды выносят законные решения, но те статьи больше стимулируют, чем наказывают
Детективы ТУ БЭБ в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении 29-летнего жителя Болградского района, который организовал работу сети нелегальных автозаправочных станций.
Об этом на своей ФБ-странице рассказывает пресс-служба территориального подразделения БЭБ.
Читайте также На одну нелегальную "сеть" из двух АЗС в Одессе стало меньше
Материалы дела направлены в суд. В пакете документов говорится о подозрении владельцу автозаправочных станций, который организовал работу АЗС без лицензии и регистрации предприятия.
АЗС без разрешений
Бизнесмен нелегальных АЗС закупал топливо неизвестного происхождения по заниженным ценам, после чего продавал его на территории Одессы и области.
Эта заправка уже не раз освещалась в фотографиях новостей, а ее владелец не впервые попадает в поле зрения детективов. Фото: БЭБ Одесской области
Для торговли мужчина самовольно обустроил заправочные точки:
- установил резервуары и топливораздаточные колонки;
- разместил оборудование прямо на придорожных территориях;
- работал без лицензии и регистрации бизнеса.
Продажа осуществлялась исключительно за наличные – без учета и налогов. Нелегальные заправки действовали, в частности, в Одессе и поселке Авангард.
Читайте также Что в Одессе присудили владельцу незаконной сети АЗС
Что изъяли
"Автозаправочные станции полностью демонтированы. Общая стоимость изъятого – 4 миллиона гривен, – рассказал руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.
Во время обысков детективы изъяли:
- 35 тонн горючего (бензин, дизель, сжиженный газ);
- оборудование и резервуары;
- топливораздаточные колонки.
Несмотря на то, что все незаконные АЗС демонтированы, на месте снесенных объектов снова могут появиться автозаправки, как это было раньше.
Подсудимого посварят, оштрафуют и... отпустят
Фигуранту сообщено о подозрении, обвинительный акт уже в суде.
Читайте также В Одесской области во второй раз задержали дельца, который торговал контрафактным топливом
Ожидаем предусмотренный законом классический вердикт: фигуранту при условии установления вины грозит штраф с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленной продукции. И все.
Одесская область имеет уже не один пример, когда после суда фигурант дела снова брался за старое и возобновлял работу подпольных АЗС, в т.ч. на предыдущих арендованных землях.