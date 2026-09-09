День электромобильности 9 сентября: что это за день и кто его придумал

Ежегодно 9 сентября мировое сообщество отмечает World EV Day – день, посвященный электромобилям и переходу к электрической мобильности. Инициатором этого международного движения стал британец Аде Томас, основатель медиакомпании Green.TV, вместе с ABB запустивший первый World EV Day в 2020 году.

Украина принимает участие в World EV Day во время выставки Plug-In Ukrane 2026, которая проходит на столичном ВДНХ 9-10 сентября. Аде Томас выступил одним из спикеров на этой выставке. Амбасадором Всемирного дня электромобилей в Украине стал Вадим Игнатов, заместитель председателя правления EV-UA - Украинская Ассоциация Участников Рынка Электромобилей.

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Кто такой Аде Томас

Если имя Аде Томаса большинству украинских автомобилистов ничего не говорит, то его вклад в популяризацию электромобилей оказался достаточно заметным. Томас работает в сфере медиа и устойчивого развития, а Green.TV создавала проекты, посвященные электрической мобильности, декарбонизации транспорта и новым технологиям.

Идея World EV Day возникла у него во время локдауна. Томас рассказывал, что хотел создать цифровую платформу, которая помогла бы людям больше узнавать устойчивую мобильность и одновременно объединила бы автопроизводителей, правительства, зарядные компании и самих водителей электромобилей.

Сам Томас интересовался вопросами устойчивого развития со времен обучения в Кембриджском университете. Позже он работал над экологичными медиапроектами, в частности на BBC Radio 4, а впоследствии основал Green.TV.

Поэтому World EV Day для него был не просто предлогом сделать еще один автомобильный информационный повод. Идея заключалась в том, чтобы создать глобальную площадку, где бы электромобильность обсуждали не только производители машин, но и водители, города, энергетические компании и политики.

Почему именно 9 сентября

Первый World EV Day состоялся 9 сентября 2020 года. Его запустили Green.TV и ABB, среди первых партнеров были Mahindra Electric, Volta Trucks и другие компании электромобильной индустрии.

Дата оказалась удачной еще и потому, что мероприятие изначально планировали не как традиционный автомобильный праздник с выставками и парадами, а как глобальную цифровую кампанию.

Водителям предлагали сделать публичное обещание, что следующим автомобилем станет электромобиль. В кампании принимали участие люди из разных стран, а уже накануне первого World EV Day свои намерения перейти на электромобили выразили водители из более чем 60 стран.

Первое мероприятие быстро вышло за рамки одной рекламной кампании. По данным организаторов, в 2020 году он получил огромный международный охват, а в 2021 году Green.TV и ABB уже называли World EV Day международным движением с медиаохватом около 1,9 миллиарда.

От онлайн-кампании к глобальному движению

Первоначально Томас рассматривал World EV Day как цифровую маркетинговую кампанию. Но после того, как к ней начали приобщаться автопроизводители, правительственные структуры, зарядные операторы и водители, замысел перерос во что-то большее.

Сегодня официальный World EV Day описывает 9 сентября как глобальный праздник электрической мобильности, объединяющий образовательные мероприятия, встречи владельцев электромобилей, дискуссии о транспортной политике и кампании по популяризации EV.

За последние годы производители серьезно продвинулись в вопросах дальности поездки и скорости подзарядки. Если несколько лет назад 400 км реального пробега считались очень хорошим результатом, сегодня на рынке появляются модели, претендующие на значительно большие цифры.

Еще интереснее развивается зарядная инфраструктура. К примеру, новые электромобили уже демонстрируют возможность получить сотни километров запаса хода за считанные минуты. Auto24 недавно писал о электромобиль DENZA Z9GT, который может заряжаться от 10 до 70% примерно за пять минут.

В то же время реальная эксплуатация остается важнее цифр в презентациях. Команда Auto24 уже проверяла запас хода электромобилей с разряженной до 0% батареей и выяснила, что после появления нулевого показателя разные модели могут проехать еще от нескольких до десятков километров.

Какой смысл у такого дня

World EV Day не является официальным государственным праздником и не имеет статуса международного дня, установленного ООН. Это отраслевая и общественная инициатива, которая использует дату для привлечения внимания к электрической мобильности.

Нынешний World EV Day проходит под слоганом "Switching Electric: driving down the cost of motoring". Организаторы делают акцент на том, что электрификация транспорта должна быть не только экологическим выбором, но и способом снизить стоимость автомобильных поездок.

Именно поэтому 9 сентября можно считать своеобразным днем рождения современного глобального движения за электромобильность.