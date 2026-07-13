Denza дебютирует в Европе с новым рамным гибридным внедорожником BAO 5: в чем его особенность

Вице-президентка BYD Стелла Ли выразила уверенность в коммерческом успехе модели в Европе, подчеркнув, что BAO 5 предлагает бескомпромиссное сочетание высокой проходимости рамного автомобиля, передовых экологических технологий и премиального уровня комфорта в салоне. Гибридная архитектура ориентирована как на городских жителей, которые могут совершать ежедневные поездки исключительно на электротяге, так и на любителей дальних путешествий.

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Брутальный дизайн и оптимизированные габариты для города и бездорожья

Внешний вид Denza BAO 5 сочетает в себе классический массивный силуэт традиционных внедорожников и современные элементы стиля. Четкие линии кузова, вертикальные стойки и выразительная решетка радиатора формируют мощный образ.

Передняя часть украшена оригинальной светодиодной оптикой в форме звездных колец, которая обрамляет фирменный логотип марки. Контрастная защитная пластина указывает на готовность автомобиля к суровым условиям эксплуатации. В зависимости от комплектации габариты автомобиля составляют:

Длина – 4888 мм (для версии Elegance) или 4921 мм (в исполнении Ultimate).

Ширина – 1970 мм.

Высота – 1920 мм (Elegance) или 1930 мм (Ultimate).

Колесная база – 2800 мм.

Сбоку автомобиль выделяется выраженными квадратными колесными арками, мощными передними стойками и стандартными алюминиевыми рейлингами на крыше. На задних дверях с доводчиком установлено полноразмерное запасное колесо, а по бокам расположены массивные блоки фонарей. Для облегчения посадки в салон предусмотрены боковые подножки, которые в флагманской версии получили электрический привод.

Инновационная гибридная платформа и динамические показатели

В основе BAO 5 лежит первая в мире специализированная гибридная архитектура для бездорожья DMO (Dual Mode Off-road). Она основана на прочной рамной конструкции, в которую по технологии Cell-to-Chassis интегрирована батарея. Силовая установка состоит из продольно расположенного 1,5-литрового четырехцилиндрового бензинового турбодвигателя и двух электродвигателей.

Бензиновый двигатель развивает 150 о.с. и 240 Нм крутящего момента, однако его главная задача заключается исключительно в генерации электроэнергии для батареи и питании электродвигателей. Передний электродвигатель развивает 272 к.с., а задний – 388 л.с. При этом суммарная мощность системы составляет 544 л.с., а пиковый крутящий момент достигает 760 Нм.

Задний электрический узел дополнительно оптимизирован для бездорожья и способен обеспечивать до 8000 Нм крутящего момента на колесах. Эти показатели позволяют пятиместному внедорожнику разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды в версии Elegance и за 5,0 секунд в модификации Ultimate.

Однако максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 180 км/ч. Система DMO оснащена передней и задней интеллектуальными электронными блокировками дифференциалов, а также центральным энергетическим замком, который распределяет тягу между осями в 30 раз быстрее, чем механические аналоги. Несмотря на большие габариты, радиус разворота автомобиля составляет всего 5,9 метра.

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Интеллектуальная гидравлическая подвеска и проходимость

Обе версии оснащены независимой двухрычажной подвеской спереди и сзади. Модификация Ultimate дополнительно оснащается адаптивной гидравлической системой контроля кузова DiSus-P. Она непрерывно анализирует данные с более чем 20 датчиков (положение педалей, угол поворота руля, скорость, давление и температуру в системе) для мгновенной корректировки жесткости амортизаторов, уменьшая крены в поворотах и продольное раскачивание. Возможности системы DiSus-P впечатляют:

Двухступенчатая регулировка жесткости шасси, которая снижает силу удара при пробое подвески на 50% и выдерживает падение автомобиля с высоты до 1,5 метра.

Изменение дорожного просвета в диапазоне 140 мм (увеличение на 90 мм и снижение на 50 мм).

Максимальный клиренс достигает 310 мм.

Угол въезда составляет 39°, а угол съезда – 34°.

Функция автоматического выравнивания кузова одним касанием для удобной парковки на неровной поверхности во время кемпинга.

Запас хода, показатели эффективности и скорость зарядки

Внедорожник оснащен литий-железо-фосфатным (LFP) аккумулятором Blade второго поколения емкостью 31,8 кВт-ч. Исключительно на электрической тяге автомобиль способен преодолеть до 90 километров по циклу WLTP.

При полностью заправленном топливном баке и стопроцентном заряде батареи комбинированный запас хода составляет 835 километров. Заявленный производителем средний расход топлива в гибридном режиме – всего 4,2 л/100 км. Внедорожник также способен буксировать прицепы весом до 2500 кг.

Для зарядки аккумулятора предусмотрено несколько вариантов. Стандартное бортовое устройство переменного тока мощностью 11 кВт позволяет полностью зарядить аккумулятор с 15% до 100% за 3 часа. При использовании скоростных станций постоянного тока мощностью от 100 кВт процесс зарядки с 30% до 80% занимает 16 минут.

Цифровые технологии салона и премиальный уровень комфорта

Внутреннее пространство BAO 5 отличается эргономичной передней панелью с большими поручнями и массивными физическими кнопками на центральной консоли, которыми удобно пользоваться даже в перчатках. Салон предлагает большой запас пространства для пассажиров, дополненный панорамным люком. Объем багажника составляет 475 литров, а при складывании заднего ряда сидений полезное пространство увеличивается до 1069 литров.

Для водителя и переднего пассажира доступно сразу четыре цифровые зоны: 12,3-дюймовый экран виртуальной приборной панели, проекционный дисплей на лобовое стекло, центральный 15,6-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы с интегрированными сервисами Google и отдельный широкоформатный мультимедийный дисплей для переднего пассажира.

Аудиосистема разработана французской компанией Devialet и имеет 18 динамиков (16 в версии Elegance), включая отдельные блоки в подголовниках сидений. Передние сиденья оснащены электрической регулировкой, четырехсторонней поддержкой поясницы и 10-точечной функцией массажа. Переднее пассажирское сиденье можно полностью сложить, создав спальную зону или подставку для ног пассажира сзади. Салон отделан высококачественной кожей, а в версии Ultimate используется премиальная кожа Nappa.

В подлокотник встроен бокс объемом 4,5 литра с функцией подогрева и охлаждения, который вмещает до восьми банок напитков и поддерживает дистанционное управление через мобильное приложение. Он также позволяет использовать смартфон в качестве цифрового ключа, а встроенный чип NFC работает даже при отсутствии мобильной сети или при разряженном телефоне.

Комплектации, безопасность кузова и старт продаж в Европе

Система безопасности автомобиля основана на сверхпрочном каркасе кузова, который на 96% состоит из высокопрочных марок стали. Крыша способна выдерживать статическую нагрузку до 12 тонн. В базовую комплектацию входят 11 подушек безопасности. Комплекс электронных ассистентов включает адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга мертвых зон, камеры кругового обзора на 360 градусов, систему удержания в полосе движения и помощник спуска с горы. Модель предлагается в двух фиксированных комплектациях:

Elegance имеет 18-дюймовые диски, подогрев и вентиляцию передних сидений, подогрев руля и задних сидений, аудиосистему Devialet с 16 динамиками, беспроводную зарядку для смартфона мощностью 50 Вт.

имеет 18-дюймовые диски, подогрев и вентиляцию передних сидений, подогрев руля и задних сидений, аудиосистему Devialet с 16 динамиками, беспроводную зарядку для смартфона мощностью 50 Вт. Ultimate дополнительно оснащена подвеской DiSus-P, 20-дюймовыми дисками, вентиляцией задних сидений, полным жестким чехлом для запасного колеса, цифровым зеркалом заднего вида, 18 динамиками Devialet и второй беспроводной зарядкой.

Прием заказов в европейских дилерских центрах марки начнется летом 2026 года, а первые поставки автомобилей клиентам запланированы на четвертый квартал этого года.