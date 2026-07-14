Denza представила полноразмерные внедорожники N8 и N8L, мощнее Ferrari F80

Первым совместным продуктом партнерства в свое время стал семиместный внедорожник Denza X, который в 2023 году после рестайлинга переименовали в N8. Теперь представлено совершенно новое поколение этой модели, которое изменило философию кузова и получило удлиненную шестиместную модификацию под названием N8L, пишет Carscoops.

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В отличие от предыдущих версий, новый N8 лишился купеобразного силуэта в пользу более традиционных, неуклюжих форм внедорожника. Это решение позволило заметно увеличить запас пространства над головами пассажиров благодаря более высокой линии крыши. Стандартная модель N8 теперь предлагается исключительно в пятиместном исполнении без третьего ряда сидений. Для клиентов, которым нужен трехрядный салон на шесть мест, BYD подготовил более просторную версию N8L.

Габариты и особенности дизайна

Согласно документам, опубликованным Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), обе версии внедорожника имеют внушительные габариты:

Длина стандартного Denza N8 составляет 5150 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1820 мм. Колесная база равна 3075 мм.

Удлиненная версия Denza N8L оказалась на 50 мм длиннее – ее общая длина достигает 5200 мм. При этом показатели колесной базы, высоты и ширины полностью идентичны стандартной модели.

Визуально семейство N8 позаимствовало характерную форму светодиодных дневных ходовых огней у недавно дебютировавшего флагмана Z9. Головная оптика интегрирована в переднюю панель вертикально, а небольшая черная решетка радиатора встроена непосредственно в основу переднего бампера.

Покупателям предложат колесные диски диаметром 20 или 21 дюйм, крышу в цвет кузова, оригинальные тормозные суппорты и выдвижные электрические подножки. На корме обоих внедорожников установлена фирменная двухполосная световая панель фонарей, характерная для последних новинок марки.

Три варианта силовых установок и сверхмощная трехмоторная версия

На старте продаж семейство Denza N8 будет доступно с тремя различными конфигурациями электрических силовых агрегатов. Две базовые модификации получат задний привод с одним электродвигателем. Мощность первой версии составляет 320 кВт (435 к.с.), а второй – 370 кВт (503 к.с.).

Настоящей сенсацией стала флагманская трехмоторная полноприводная модификация, которая по своим характеристикам превосходит некоторые современные гиперкары, в частности Ferrari F80 мощностью 1200 лошадиных сил. Силовая установка этого "истребителя суперкаров" состоит из двух электродвигателей на задней оси мощностью 310 кВт (421 л.с.) каждый и одного электродвигателя на передней оси мощностью 270 кВт (367 к.с.). Таким образом, общая мощность системы достигает впечатляющих 1209 "лошадок".

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Все двигатели питаются от высокотехнологичной аккумуляторной батареи Blade второго поколения, которая поддерживает новейшую технологию ультрабыстрой зарядки от BYD мощностью до 1500 кВт. Такая высокоскоростная архитектура позволит восполнять запас энергии за время, практически равное заправке обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

За безопасность и автономность отвечает интеллектуальная полуавтономная система управления второго уровня под названием God's Eye 5.0. Она предназначена для использования на автомагистралях и в плотном городском трафике и работает на основе сложной модели искусственного интеллекта, обученной на миллионах сценариев реального вождения. Работу системы обеспечивает передовой набор датчиков, включая установленный над лобовым стеклом LiDAR и радары миллиметрового диапазона в переднем бампере.