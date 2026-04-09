Denza выходит на рынок Европы: BYD готовит электрическую экспансию с мощностью более 1100 лошадиных сил

Главной звездой дебюта стал элегантный Z9GT в кузове Shooting Brake. Эта модель базируется на инновационной платформе e3 от BYD и демонстрирует потрясающие технические показатели. Полностью электрическая версия оснащена тремя двигателями (одним на передней оси и двумя на задней), суммарно выдающими 1139 л.с. и 1210 Нм крутящего момента.

Такие характеристики позволяют большому семейному авто разгоняться до 100 км/ч всего за 2,7 секунды, что ставит его в один ряд с самыми быстрыми суперкарами мира. Максимальная скорость ограничена на отметке 269 км/ч. При этом аккумулятор емкостью 122,49 кВт-ч обеспечивает запас хода до 599 км по циклу WLTP.

Революционная зарядка Flash Charging от BYD

Вместе с выходом новых моделей, BYD начинает развертывание собственной сети сверхбыстрых зарядных станций Flash Charging мощностью 1500 кВт. Технология позволяет Z9GT пополнять заряд от 10% до 70% всего за пять минут, а полная зарядка до 97% длится менее десяти минут. В течение следующего года компания планирует установить 3000 таких станций по всей Европе, создавая независимую инфраструктуру для своих клиентов.

Гибридные альтернативы: Z9GT и минивэн D9

Для тех, кто еще не готов полностью отказаться от ДВС, Denza предлагает мощные плагин-гибридные версии (PHEV):

Z9GT PHEV : Использует 2,0-литровый турбодвигатель и три электромотора общей мощностью 765 лошадиных сил. Автомобиль оснащен батареей на 63,82 кВт-ч, что позволяет проехать 203 км исключительно на электричестве, а общий запас хода достигает 805 км.

: Использует 2,0-литровый турбодвигатель и три электромотора общей мощностью 765 лошадиных сил. Автомобиль оснащен батареей на 63,82 кВт-ч, что позволяет проехать 203 км исключительно на электричестве, а общий запас хода достигает 805 км. Минивэн Denza D9 DM-i: Премиальный полноприводный гибрид, ориентирован на бизнес-перевозки и большие семьи. Он обеспечивает 209 км хода на электротяге и комбинированный запас хода до 950 км.

Denza D9 DM-i

Технологическое оснащение и комфорт

Обе версии Z9GT стандартно комплектуются карбоново-керамическими тормозами и системой управления задними колесами для лучшей маневренности. За плавность хода отвечает усовершенствованная двухкамерная пневматическая подвеска BYD DiSUS-A. Кроме того, автомобили имеют высокие утилитарные возможности, позволяя буксировать прицепы весом до 2000 кг.

Хотя точные цены для европейских рынков еще не обнародованы, ожидается, что Denza предложит агрессивное ценообразование, чтобы составить достойную конкуренцию премиальным европейским брендам. Первые поставки автомобилей начнутся уже в ближайшее время.