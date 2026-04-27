Denza Z от BYD: электрический кабриолет с мощностью более 1000 лс по цене Toyota

ФОТО: Carscoops|
Denza Z Convertible
Над внешностью новинки работал известный дизайнер Вольфганг Эггер, который ранее возглавлял дизайн-центр Audi, пишет Carscoops. Благодаря его опыту Denza Z Convertible получил элегантный силуэт с чистыми линиями кузова, напоминающие лучшие образцы европейской школы гран-туризмо.
Кабриолет отличается от купе переработанной задней частью и мягкой тканевой крышей, что позволило сохранить гармоничные пропорции даже в открытом состоянии. Четырехместный салон получил премиальную трехцветную отделку, а кузов, представленный на автосалоне в Пекине, окрашен в эксклюзивный голубовато-зеленый матовый оттенок.
Технологии и невероятная мощность
Несмотря на привлекательную внешность, главная сила Denza Z скрыта в ее технической начинке. Автомобиль оснащен передовой электрической платформой, которая включает:
- Трехмоторную силовую установку: Суммарная мощность системы превышает 1000 л.с. (746 кВт), что обеспечивает полный привод и динамику на уровне современных гиперкаров.
- Интеллектуальную подвеску DiSus-M: Электромагнитная система от BYD адаптируется к дорожным условиям в реальном времени, гарантируя идеальный баланс между комфортом и спортивной управляемостью.
- Автопилот “Глаз Бога”: Новейший пакет ассистентов водителя, использующий передовые сенсоры для полуавтономного управления.
- Ультрабыструю зарядку: Фирменная аккумуляторная технология BYD позволяет пополнять запас энергии за считанные минуты.
Глобальная стратегия Denza и ценовой демпинг
Особенностью запуска Denza Z является то, что компания предоставляет приоритет экспортным рынкам, в частности Европе. После статического показа в Китае, модель дебютирует на знаменитом Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания). Однако ее главным козырем остается цена.
По предварительным оценкам, стоимость новинки составит от 58 600 до 73 200 долларов США. Для сравнения, главный конкурент – электрический Maserati GranCabrio Folgore – стоит в Китае более 350 000 долларов. Таким образом, Denza предлагает аналогичные характеристики в пять раз дешевле.