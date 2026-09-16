Депутаты не приняли новые штрафы за превышение скорости, но обещают вернуться к этому вопросу

В Верховной Раде рассматривали законопроекты, которые могут значительно изменить ответственность водителей за опасное поведение на дорогах. Окончательное голосование за основной документ №15348 15 сентября не состоялось, его рассмотрение отложили.

15 сентября Верховная Рада рассматривала законопроекты №15348 и №15348-1, предусматривающие ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сначала депутаты поддержали рассмотрение документов по сокращенной процедуре 200 голосами, однако во время сигнального голосования за основной законопроект №15348 решение не было принято, после чего его отложили.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Какие штрафы предлагает законопроект №15348

Основной законопроект №15348 предусматривает изменение подхода к ответственности за превышение скорости. Идея состоит в том, чтобы размер штрафа зависел от того, насколько водитель превысил установленное ограничение.

Сейчас, как ранее объяснял Auto24 в материале о штрафы за превышение скорости в 2026 году, за превышение более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф 340 гривен, а более чем на 50 км/ч – 1700 гривен.

В законопроекте предлагается сделать ответственность более градуированной. За превышение более чем на 20 км/ч предусматривается штраф 680 гривен, более чем на 40 км/ч – 2040 гривен, более чем на 60 км/ч – 2720 гривен, а более чем на 80 км/ч – 3400 гривен.

Отдельно предусмотрена ответственность за систематические нарушения. Если водитель пять или более раз в течение года привлекался к ответственности за самые серьезные превышения скорости, штраф может составить 17 тысяч гривен.

Что будет с "плюс 20 км/ч"

Интересно, что тема отмены нынешнего порога в 20 км/ч для штрафования уже не нова. В 2025 году Auto24 писал о предлагавшем законопроекте №13314 уменьшить "нештрафованный" порог с 20 до 10 км/ч.

Тогда предлагалась еще более детальная градация ответственности. Штраф должен начинаться уже с превышения более чем на 10 км/ч, а сумма постепенно увеличиваться в зависимости от скорости.

То есть, нынешняя дискуссия в парламенте является продолжением предыдущих попыток изменить систему наказания за скорость.

Есть и альтернативный законопроект

Параллельно депутаты рассматривали альтернативный документ №15348-1. Он имеет более широкий предмет регулирования: речь идет не только о скорости, но и об усилении ответственности за действия, которые могут приводить к гибели и травмированию людей на дорогах. Законопроект был зарегистрирован 13 июля 2026 года.

В частности, документ предусматривает усиление ответственности за повторные опасные нарушения, в частности, связанные с проездом перекрестков, обгоном, проездом на запрещающий сигнал светофора и непредоставлением преимущества.

Отдельно предлагается изменить подход к превышению скорости, в частности, снизить порог, после которого наступает ответственность, с нынешних 20 км/ч.

Что на самом деле произошло в Верховной Раде

Таким образом, по состоянию на 16 сентября новые штрафы за превышение скорости не вступили в силу, а сам законопроект №15348 не был окончательно отклонен парламентом.

Это важно и для водителей, ведь продолжают действовать действующие правила. Как напоминал Auto24, зафиксировать превышения могут не только патрульные с TruCAM: камеры автоматической фиксации контролируют скорость на дорогах Украины.

А масштабы проблемы хорошо иллюстрируют регулярные случаи, когда водители значительно превышают установленные ограничения. Например, Auto24 сообщал о водителя BMW, который в Киеве двигался со скоростью 214 км/ч.

Пока водителям остается ориентироваться на действующие правила, а судьба новой системы штрафов зависит от дальнейшего рассмотрения законопроектов в парламенте.