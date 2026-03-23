Деревянный кабриолет 1946 года продали на аукционе за 264 000 долларов

История этого автомобиля началась еще в 1938 году, когда сын основателя Ford, Эдсел Форд, создал бренд Mercury как промежуточное звено между доступными Ford и премиальными Lincoln. Именно модель Eight стала первой в линейке, предложив более роскошный подход к массовому автомобилю, пишет Autoevolution.

Почему именно Sportsman такой дорогой

Версия Sportsman появилась уже после Второй мировой войны, в 1946 году, когда автопроизводители восстанавливали производство. Она отличалась не только открытым кузовом, но и дорогой отделкой с сочетанием клена и красного дерева, что сегодня выглядит особенно экзотично. Однако главная причина высокой цены – это редкость. За все время было выпущено всего 205 таких автомобилей, и уже к концу 1946 года модель сняли с производства из-за низкого спроса. С тех пор она превратилась в настоящее коллекционное сокровище.

Идеальное состояние и аутентичность

Проданный экземпляр – это не просто старый автомобиль, а полностью отреставрированная классика. Работы завершили еще в 2014 году, и с тех пор машина сохранила безупречный вид. Кузов окрашен в родной цвет Botsford Blue Green, а салон отделан коричневой кожей, что подчеркивает статус автомобиля.

Под капотом остался оригинальный 3,9-литровый V8 с плоской головкой, который развивает около 100 лошадиных сил. В паре с ним работает классическая трехступенчатая механическая коробка передач. Для своего времени автомобиль также предлагал электрические стеклоподъемники и складную крышу – роскошь, которая в 1940-х была далеко не стандартом.

Новый рекорд и место в истории

Цена в 264 тысячи долларов сделала этот Mercury Eight Sportsman самым дорогим в своем кузове и модельном году. Более того, он стал одним из самых дорогих автомобилей Mercury в истории, уступив лишь отдельным сверхредким универсалам. Для сравнения, предыдущий рекорд этого же автомобиля составлял 236 500 долларов и был установлен сразу после реставрации. Таким образом, интерес к классическим американским авто только растет, особенно когда речь идет об уникальных моделях с ограниченным тиражом.