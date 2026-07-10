Десантники захватили танк оккупантов, не сделав ни одного выстрела: что они с ним сделали

Во время украинского наступления российские военные просто оставили танк на позиции. Причина оказалась банальной – машина остановилась из-за пустого топливного бака.

Украинские десантники быстро вернули технику к жизни. Но прежде, чем отправить ее обратно в строй, танк прошел еще одну важную модернизацию. Об этом говорится в кратком, состоящем из нескольких строк, сообщении пресс-службы 7-го корпуса.

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Защита от новых угроз

В ремонтной роте бригады на машину установили современный каркасно-решетчатую конструкцию защиты от FPV-дронов, изготовленный собственными силами военных мастеров.

Конструкция представляет собой пространственный металлический каркас из профильной трубы и стальной сетки, который закрывает башню и верхнюю часть корпуса танка. Такая защита создает дополнительную дистанцию между дроном и основной броней, затрудняет прямое попадание в наиболее уязвимые элементы машины и повышает шансы экипажа пережить атаку FPV-дронов.

Такая конструкция сохраняет возможность полноценной работы пушки, открытия люков экипажа и технического обслуживания машины. Фото: пресс-служба 7-го армейского корпуса.

И не только это выдержит

Дополнительная нагрузка на рабочих характеристиках танка не отразилась. Для 45-тонной гусеничной машины эти полторы-две тонны не повлияли на ходовые качества. Ее 768-сильный многотопливный двигатель дополнительную массу даже не почувствует.

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Правда, эта конструкция все-таки скажется на удобстве экипажа и заставит водителя-механика заново привыкать к управлению – габаритные размеры уже нужно будет учитывать при маневрах.

Впереди у завершающие работы и испытания. После этого трофейный Т-72 снова отправится на Славянское направление. Но теперь он будет сражаться уже за Украину.