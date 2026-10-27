Дешевая солярка вылезла боком: на Буковине водителям почти год заливали в баки фальсифицированный дизель

Как сообщает Территориальное управление БЭБ в Черновицкой области, незаконная схема бесперебойно работала с июля 2025 по май 2026 года.

Фигурантка дела систематически закупала дизель по цене, которая была значительно ниже среднерыночной, что сразу должно было насторожить покупателей.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Суррогат местной локации

Сомнительную жидкость спокойно сливали в резервуары местной автозаправочной станции. В дальнейшем этот суррогат отпускали доверчивым водителям через обычную топливораздаточную колонку под видом качественного горючего.

Чтобы вывести махинаторшу на чистую воду, детективы Бюро экономической безопасности провели серию контрольных закупок.

Отобранные образцы солярки отправили на судебную экспертизу, официально подтвердившую, что жидкость абсолютно не соответствует государственным стандартам качества и могла существенно навредить топливным системам автомобилей.

Почти год "королева бензоколонки" продавала местным водителям фальсифицированное дизельное топливо. Фото: из материалов следствия

За такие нарушения не посадят

На основании собранных доказательств женщине объявили о подозрении по статье о незаконном приобретении, хранении и сбыте незаконно изготовленного горючего.

Оперативное сопровождение по этому делу обеспечивали сотрудники СБУ, а досудебное расследование завершено и материалы направлены на рассмотрение суда.

Нередкие случаи на топливном рынке

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, подобные истории с откровенным подлогом регулярно встречаются и в других регионах. Например, недавно в Ивано-Франковской области детективы БЭБ изъяли более 8 тысяч литров некачественного дизеля на одной из АЗС в Долине. А на пути из Закарпатья дельцы вообще пытались провезти опасный суррогат в цистерне, хитро замаскировав его в документах под газоконденсатный абсорбент.

Масштабы топливных махинаций иногда поражают еще больше. На Запорожье кустарное производство горючего из старых шин привело к экологическому бедствию и миллионным убыткам, а в Николаевской и Тернополе правоохранители разоблачили целые схемы слива государственного дизеля из локомотивов компании Укрзализныця, на котором потом безлимитно ездили обычные легковушки.