Детей учат ремонтировать автомобили с 5 лет: почему это становится новым трендом

В США (город Флинт, Штат Мичиган) преподаватель автодела Джерри Вестон запустил необычную программу - он учит детей в возрасте от 5 до 13 лет основам кузовного ремонта авто, реагируя на острый дефицит специалистов в области. Об этом рассказывают в Automotive News и Jalopnik.

Дефицит механиков становится критическим

Проблема нехватки кадров в автосфере уже давно не нова. Но теперь речь не только о классических автомеханиках - аналогичная ситуация формируется и в сегменте кузовного ремонта.

Главная причина - старшее поколение специалистов выходит на пенсию, а молодежь не спешит их заменять. Более того, современные дети часто не имеют даже базовых технических навыков.

По словам преподавателя, иногда приходится начинать с самого простого - объяснять, что такое отвертка и как ею пользоваться.

Культура "выбросить, а не починить"

Еще один фактор - изменение подхода к вещам. Современная культура потребления не предусматривает ремонта.

Большинство техники или сложно отремонтировать, или это экономически нецелесообразно. Как результат - навыки просто не передаются между поколениями.

И это уже системная проблема, которая влияет не только на автоиндустрию, но и на рынок труда в целом.

Ремонт авто стал высокотехнологичным

Современный кузовной ремонт - это уже не просто рихтовка металла.

Автомобили стали значительно сложнее. После ДТП специалисты работают не только с кузовом, но и с электроникой: калибруют датчики, настраивают системы помощи водителю, работают с программным обеспечением.

Даже замена лобового стекла может потребовать сложной электронной адаптации.

Молодежь имеет неожиданное преимущество

Несмотря на недостаток базовых навыков, современные дети имеют сильную сторону - они хорошо ориентируются в технологиях.

И именно это может стать их ключом к профессии.

По данным исследований, 95% молодежи заинтересовались бы работой в автосфере, если бы знали, что она связана с современным софтом и цифровыми инструментами.

Виртуальная реальность вместо краски

Чтобы заинтересовать детей, в обучении используют новые подходы.

Например, покраску автомобилей можно попробовать в VR - без затрат материалов и вреда для здоровья. Такой формат позволяет быстро привлечь детей и показать, как выглядит реальная работа.

Практика - даже виртуальная - работает значительно лучше теории.

Не только университет

Еще один важный аспект - переосмысление образования.

Все больше молодежи начинает понимать, что университет - не единственный путь к успеху. По опросам, более 70% респондентов жалеют, что раньше не знали об альтернативных карьерных возможностях.

Работа в автосфере, в частности в кузовном ремонте, предлагает стабильный доход и возможность развития - часто не хуже, чем у выпускников вузов.

Вывод

Рынок меняется - и вместе с ним меняется подход к подготовке кадров.

Если раньше автомехаником становились после школы или колледжа, то теперь подготовка начинается еще в детстве.

И, похоже, именно это может стать ключом к решению кадрового кризиса в автомобильной отрасли.