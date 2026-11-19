Как сообщает официальный сайт Euro NCAP, В новой сессии испытаний эксперты оценивали машины по четырем ключевым направлениям: безопасное вождение, избегание аварий, защита при столкновении и безопасность после ДТП. В список отличников попали модели от BMW, Mercedes-Benz, GWM, Kia и нового бренда Lepas.

Škoda Peaq устанавливает новые стандарты

Большой электрический кроссовер от чешского бренда показал феноменальный результат в 94 процента за защиту пассажиров. Это самый высокий показатель среди всех автомобилей, которые проходили проверку по обновленным и более строгим протоколам 2026 года.

Эксперты отметили максимальные баллы во время фронтальных и боковых ударов. Высокую оценку обеспечила идущая в базе центральная подушка безопасности, а также продуманная конструкция передней части, минимизирующая травмы ног пешеходов.

Немецкий премиум: BMW X5 и Mercedes-Benz GLE

Баварский дизельный кроссовер BMW X5 приятно удивил комиссию работой системы распознавания скоростных ограничений. Во время длительных реальных заездов по дорогам Испании, Италии и Франции электроника правильно считывала знаки в 91 проценте случаев, доказав, что такие ассистенты могут работать адекватно и не раздражать водителя ложными срабатываниями.

В свою очередь Mercedes-Benz GLE стал безоговорочным лидером в категориях активной безопасности и избегания аварий. Автомобиль настолько хорошо оснащен электронными помощниками, что уже сейчас отвечает перспективным требованиям Euro NCAP на 2027 год.

Планируете замену шин? Обратите внимание на Hankook – бренд, совмещающий современные технологии, комфорт и надежность. Найдите подходящую модель для своего автомобиля и выбирайте шины Hankook в партнерских магазинах. Рекламная информация

Китайская экспансия и успех Kia

Сразу несколько моделей из Поднебесной доказали свою надежность. Компактный электрокар GWM ORA 5 и большой гибрид GWM H7 уверенно забрали свои пять звезд, продемонстрировав крепкие кузова и эффективную защиту детей в салоне.

Отдельного внимания заслуживает новый лайфстайл-бренд Lepas, принадлежащий концерну Chery. Все три протестированных модели этой марки, а именно L4, L6 и плагин-гибрид L8, получили самые высокие оценки, особенно отличившись в дисциплине безопасности после аварии.

Компактный корейский кроссовер Kia Seltos также пополнил клуб отличников. Машина получила максимальные баллы за системы распознавания пассажиров и контроль использования ремней безопасности, хотя и немного недобрала баллов за защиту грудной клетки переднего пассажира.

Почему Nissan Leaf потерял звезду

Единственным автомобилем в этой сессии, не смог дотянуться до максимального результата, стал Nissan Leaf. Популярный электрокар получил всего четыре звезды из-за отсутствия стандартных передних угловых радаров, что ухудшило его способность избегать ДТП на перекрестках.

Кроме того, базовая комплектация японского хэтчбека не имеет центральной подушки безопасности между водителем и пассажиром. Эта опция доступна только за доплату, которая по современным правилам автоматически снижает общий балл.

"Настоящая всесторонняя безопасность заключается в поиске баланса между прочностью кузова и разумной электроникой, и это процесс постоянного усовершенствования", – Алед Уильямс, программный директор Euro NCAP.

Что следует помнить о рейтингах?