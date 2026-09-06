Девятиместный космолит: Hyundai привез в Европу электрическую Staria по цене VW ID Buzz

Как сообщает корейский бренд на своем ресурсе hyundai.news, начаты продажи электрической модификации популярного вена. Зрительно "электричку" легко узнать за глухой панелью вместо радиаторной решетки, портом зарядки спереди и специальными аэродинамическими дисками.

Быстрая зарядка и розетка на колесах

Для большой семьи или бизнеса это очень практичная альтернатива привычным дизельным бусам. Главный козырь новинки – 800-вольтовая архитектура.

Это означает, что на мощной станции батарею можно пополнить с 10 до 80% всего за 20 минут. То есть выпили кофе – и можно ехать дальше. К тому же машина (см. презентационное видео ниже) имеет функцию V2L, позволяющую питать от авто бытовые приборы, ноутбуки или даже электроинструменты.

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Габариты и реальный запас хода

По размерам Staria превосходит многих конкурентов, имея длину кузова 5253 мм. В движение этого гиганта приводит электромотор на 218 лошадиных сил, а батарейки емкостью 84 кВт-ч хватает на 430 километров пробега по циклу WLTP. В девятиместном исполнении багажник вмещает 1303 литра, плюс небольшой 24-литровый отсек под капотом для зарядных кабелей.

Цена вопроса: дешевле немцев?

В Германии базовый прайс Hyundai Staria Electric стартует с 57 450 евро. Для сравнения, главный конкурент в лице длиннобазного Volkswagen ID. Buzz с батареей на 86 кВт-ч стоит почти столько же – от 57887 евро.

Но корейский вен предлагает заметно большее физическое пространство за эти деньги. Топовая же семиместная версия Calligraphy с капитанскими креслами, кожей Nappa и премиальной аудиосистемой Bose обойдется в 66 950 евро.

Кстати, сегмент электрических венов сейчас активно развивается не только в направлении пассажирских перевозок. По всей видимости, эпоха комфортных путешествий на электротяге становится все более массовой и пришла в караванинг.