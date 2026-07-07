Дизайнер показал, как мог бы выглядеть спорткар от Volkswagen, если бы компания его создала: фото

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Концепт спорткара Volkswagen ID.DIN T14
Ближе всего к созданию такой модели автопроизводитель подходил более четверти века назад с экспериментальными прототипами W12, которым так и не дали "зеленого света". Однако это не мешает молодым специалистам мечтать о масштабных проектах.
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В рамках своей стажировочной программы перспективный дизайнер Фабиан Райтц создал концепт под названием VW ID.DIN T14, который привлек внимание высшего руководства компании, отмечает Motor1.
Официальное признание и визуальные особенности масштабной модели
Глава отдела дизайна бренда и группы Volkswagen Андреас Миндт лично поделился результатами этой работы на своей официальной странице в Instagram. Проект вышел далеко за рамки обычных цифровых эскизов или художественного рендеринга – компания превратила чертежи стажера в полноценную физическую масштабную модель.
В своем посте Миндт охарактеризовал концепт как чрезвычайно смелый, отметив четкие пропорции кузова, минималистичные чистые поверхности и мощный графический облик автомобиля. По некоторым элементам архитектуры концепт несколько напоминает Audi Concept C, однако выглядит значительно агрессивнее и зловеще.
Кузов получил массивные плоские боковые стенки, экстремально узкую линию остекления кабины и панорамное лобовое стекло, плавно охватывающее переднюю часть. Концепт оснащен специальными вентиляционными отверстиями в верхней части передних крыльев и массивным диффузором на корме для оптимизации воздушных потоков.
Вместо традиционных боковых зеркал заднего вида на крыльях установлены компактные камеры от известного немецкого бренда Leica. Завершают образ огромные колесные диски с глухими аэродинамическими колпаками. Несмотря на свой футуристический статус, концепт сохранил фирменные семейные черты и теоретически мог бы гармонично вписаться в существующую модельную линейку бренда.
Перспективы запуска в серийное производство
- По мнению экспертов Motor1, потенциальным клиентам и поклонникам марки не стоит рассчитывать на появление серийной версии этого суперкара в ближайшем будущем.
- Поскольку проект полностью представляет собой творческую и дипломную работу стажера-дизайнера, он создавался исключительно как демонстрация художественных возможностей и перспективного видения стиля. Тем не менее высокая оценка со стороны главного дизайнера концерна подтверждает, что подобные инженерные упражнения помогают формировать будущий облик массовых серийных автомобилей немецкой марки.