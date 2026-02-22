Дизайнер показал премиальный минивэн BMW: идея, которая может сработать именно в Китае

Цифровую визуализацию создал дизайнер Шугар Чоу, известный как Sugar Design. Концепт демонстрирует, как фирменный дизайн Neue Klasse может выглядеть в кузове минивэна с акцентом на комфорт и технологии, отмечает Auto24.

Дизайн в стиле Neue Klasse

Передняя часть концепта выполнена в новом дизайнерском языке бренда: тонкие светодиодные фары, узкая решетка и чистые геометрические поверхности. Профиль отличается длинной колесной базой, большими раздвижными дверями и спортивными пропорциями, что нетипично для классических минивэнов.

Несмотря на семейный формат, автомобиль выглядит динамично благодаря большим колесам, четким линиям кузова и минималистичным поверхностям. Предполагается трехрядный салон с шестью или семью местами.

Электрическая архитектура и технологии

Если бы подобная модель появилась в серийном производстве, она, вероятно, базировалась бы на электрической платформе Neue Klasse с технологией eDrive шестого поколения. Ожидается использование большой батареи, современной электронной архитектуры и систем управления нового поколения. Такая конфигурация позволила бы совместить большой запас хода с высокой производительностью, а также сохранить традиционный для бренда акцент на управляемости.

Потенциальные конкуренты на китайском рынке

Если BMW решит войти в сегмент премиальных минивэнов, ему придется соперничать с уже сформировавшимися игроками. Среди ключевых конкурентов называют модели от Buick, Volvo, Lexus, Toyota, Nissan, XPeng, Zeekr, Denza, Voyah, Maxus и Li Auto. Это насыщенный сегмент, где покупатели ожидают максимума комфорта, пространства и цифровых функций.

Станет ли минивэн реальностью

Официальных планов по запуску минивэна пока нет. Компания сосредоточена на кроссоверах и седанах, однако масштабная продуктовая стратегия до 2027 года оставляет пространство для экспериментов. Учитывая быстрый рост спроса на премиальные многоместные автомобили в Китае, идея минивэна BMW выглядит не такой уж фантастической. Многие необычные концепты ранее проходили путь от рендеров до серийных моделей.