Дизайнер показал Rivian R2X - маленький, электрический и очень злой, хотя и ненастоящий

Основанная в 2009 году, Rivian позиционировала себя как производитель “внедорожных Tesla”. Сейчас компания выпускает только две пассажирские модели: внедорожник R1S и пикап R1T, построены на общей платформе, а также электрический коммерческий фургон. Штаб-квартира Rivian расположена в Ирвайне, Калифорния, а основное производство - в городе Нормал, штат Иллинойс, отмечает Auto24.

В ближайшие годы бренд планирует серьезное расширение, что будет включать появление второго завода в штате Джорджия и новую линейку доступных моделей R2, R3 и R3X. R2 станет компактной альтернативой R1S, R3 - еще меньшим городским кроссовером, а R3X - его более агрессивной и внедорожной версией.

Когда фантазия идет дальше планов производителя

Недавно стало известно, что пикап на базе R2 Rivian пока отложила. И именно здесь в игру вступает фантазия автомобильных дизайнеров. Американский дизайнер Дэвид Скотт Нил - основатель Mozee Inc. и автор проектов под псевдонимом nemojunglist, решил представить еще одну модель в семье Rivian. Так появился Rivian R2X. В отличие от реального R3X, который действительно готовится к серийному производству, R2X это полностью вымышленный автомобиль. Более того, он не просто новая версия существующей модели, а отдельный тип кузова, которого у Rivian еще не было.

Идеология R2X - минимум планов, максимум приключений

Автор концепта описывает R2X почти как философию. Это автомобиль, который не ищет приключений, а сразу к ним готов. Компактный, мощный по духу и электрический, он создан для того, чтобы легко заехать далеко от цивилизации и так же легко вернуться обратно. Поэтому R2X получил трехдверный кузов - редкость в современном SUV-мире, но настоящую классику для компактных внедорожников старой школы.

Внешность - Rivian без компромиссов

Спереди R2X выглядит так, будто он действительно мог бы сойти с конвейера Rivian. Вертикальные овальные фары, фирменная светодиодная полоса между ними и максимально узнаваемый “электрический взгляд” - все это мы уже видели на R1S, R1T, а также на будущих R2 и R3. А вот в профиль концепт становится по-настоящему уникальным. Короткая колесная база, высокая крыша, массивный клин за передними сиденьями и двухцветная покраска подчеркивают утилитарный характер модели. Широкие пластиковые накладки, большой дорожный просвет, черные рейлинги на крыше и агрессивные углы въезда и съезда намекают, что этот электромобиль создан не для бордюров возле торговых центров.

Практичность не главное

Вероятно, в салоне такого R2X было бы всего четыре места и очень скромный багажник. Но для подобного автомобиля это не минус, ведь короткая база и полный привод сделали бы его чрезвычайно способным на бездорожье, где важны не литры грузового пространства, а геометрия и проходимость. Сзади концепт получил фирменную светодиодную панель задних фонарей, поэтому даже в темноте перепутать его с чем-то другим было бы невозможно.

Имеет ли R2X шанс на жизнь?

Rivian R2X - это чистая фантазия, но фантазия очень меткая. На фоне растущей популярности компактных, но харизматичных внедорожников, такой электрический трехдверник мог бы стать культовой моделью. Даже если он никогда не станет серийным, R2X прекрасно показывает, в каком направлении бренд может экспериментировать и почему за Rivian до сих пор так интересно следить.