Дизайнерский Fiat Topolino XS - купе, родстер и открытый EV в одном кузове

Дизайнер Wini Camacho представил цифровой концепт Fiat Topolino XS, который развивает идею городского микро-электромобиля. Проект показывает, каким может быть транспорт для плотных мегаполисов - компактным, модульным и максимально гибким в использовании, пишет Авто24.

Три формата в одном кузове

Главная особенность Topolino XS - система "три в одном". Водитель может менять конфигурацию кузова: оставить закрытый вариант как купе, превратить авто в родстер или полностью снять крышу и ветровое стекло, получив открытый миникар.

Фактически это одна платформа для разных сценариев - от ежедневной поездки по городу до летней прогулки по набережной.

Компактность на грани класса

Длина автомобиля составляет около 2,4 метра, ширина - 1,4 метра. Это даже компактнее серийного Fiat Topolino, который уже продается в Европе как электрический квадрицикл.

Такой формат означает простую парковку, минимальные затраты энергии и ориентацию исключительно на городской трафик. По замыслу, электромобиль оснащен компактной батареей с возможностью зарядки от обычной бытовой сети.

Необычный руль и цифровой интерьер

Интерьер получил нестандартное решение - центральный неподвижный модуль руля. В отличие от традиционной конструкции, цифровой дисплей, сигнал и системы безопасности остаются фиксированными, даже когда односпицевый руль вращается.

Центральный экран также неподвижен. Это подчеркивает футуристический характер концепта и ориентацию на цифровую экосистему.

Smart-функции и модульный багаж

Topolino XS предусматривает интеграцию со смартфоном. Водитель может получать удаленный доступ к автомобилю, управлять функциями и контролировать состояние батареи.

Интересное решение - круглый чемодан-тележка, которую можно интегрировать в заднюю часть кузова для увеличения багажного пространства. Для столь компактного формата это попытка добавить практичности без увеличения габаритов.

Имеет ли концепт серийные перспективы

Сейчас Topolino XS - это дизайнерская визия, а не подтвержденный проект от Fiat. Однако интерес к ультракомпактным электромобилям в Европе растет, особенно в сегменте квадроциклов и городских EV.

Подобные концепты демонстрируют, что будущая мобильность может быть не только электрической, но и максимально гибкой - с возможностью адаптации под стиль жизни владельца.

Для украинских городов, где вопрос парковки и экономии горючего становится все более острым, формат 2,4-метрового электромобиля с домашней зарядкой выглядит довольно логичным. Другой вопрос - готов ли рынок к столь радикальному минимализму.